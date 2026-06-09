목소리 기반 ‘디지털 명함’ 제작 실습

CJ올리브네트웍스는 서울 용산구 소재 효창종합사회복지관과 함께 인공지능(AI) 기술을 활용한 초등학생 교육 봉사 프로그램 ‘AI 내 목소리 애니메이션 만들기’(사진)를 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 비교적 최신 디지털 기술을 접할 기회가 적은 초등학생 20여 명을 대상으로 진행됐다. 특히 학생들이 최신 AI를 활용해 디지털 환경에서 직접 콘텐츠를 생산하는 ‘창작자(Creator)’로서의 경험을 쌓고, 디지털 리터러시 능력을 높일 수 있도록 기획됐다.

CJ올리브네트웍스 임직원들은 참여 학생들과 조를 이뤄 개성을 담은 ‘AI 애니메이션 카드’를 직접 만들 수 있도록 지원했다.

학생들은 직접 작성한 자기소개 문구를 본인의 목소리로 녹음하는 실습을 진행했다. 이후 디자인 프로그램의 생성형 AI 기능을 통해 음성에 맞게 움직이는 자기소개 애니메이션 영상을 제작했다. 특히 학생들은 원하는 캐릭터만 선택하면 AI가 자동으로 캐릭터의 입 모양과 몸짓을 자연스럽게 구현하는 과정을 체험했다.

완성된 애니메이션은 유튜브에 업로드하고, 이를 근거리 무선통신(NFC) 기반 ‘자기소개 카드’에 이식하는 과정도 체험했다. 이 카드는 언제 어디서나 자신을 특별하게 소개할 수 있는 ‘세상에 하나뿐인 디지털 명함’이 된다. 스마트폰을 카드에 접촉하면 학생들이 직접 만든 AI 캐릭터가 화면에 나타나 인사를 건네는 방식이다.

CJ올리브네트웍스 임직원은 IT 직무 역량을 살려 기술 멘토로 활약했다. 특히 학생들이 생소하게 느낄 수 있는 AI 기능 사용법을 학생 눈높이에 맞춰 설명하고, 영상 데이터 처리부터 NFC 연동에 이르는 과정을 안내했다. 김광우 기자