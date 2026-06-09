김익환 부회장, 미디어간담회서 포부 “휴머노이드·로봇 의류, 미개척 산업” 간병인·정원사 등 기능 따라 소재 특화 “인간과 로봇 자연스러운 공존이 과제”

“휴머노이드가 우리 삶 속으로 들어오는 미래가 온다면, 그들이 입게 될 의류 역시 필요할 것입니다.”

의류 제조자개발생산(ODM) 전문 업체인 한세실업이 ‘휴머노이드 로봇용 의류’ 시장에 도전장을 던졌다. 인간과 휴머노이드가 함께 생활하게 될 미래사회에서 신성장동력이 될 것이란 판단에서다.

김익환 한세실업 부회장은 8일 오전 서울 강남구 한국섬유산업연합회에서 열린 ‘웨어 더 퓨처(Wear the Future)’ 간담회에서 “휴머노이드와 로봇 의류 시장은 아직 누구도 개척하지 않은 미래 산업”이라며 “한세실업이 그 미래 산업을 선도하는 기업이 되고자 한다”고 말했다.

이날 간담회에서는 한세실업과 리테일 관계사인 한세엠케이가 공동 기획·제작한 휴머노이드 의류 전시도 공개됐다. 인간형 의복에 기반을 두고, 휴머노이드 신체 구조에 최적화된 디자인을 적용했다. 장시간 가동 시 발생하는 열을 고려해 냉감 소재가 적용됐다. 다양한 환경에서도 안정적으로 착용할 수 있도록 내마모성과 형태 복원력이 우수한 기능성 원단을 활용했다. 휴머노이드의 넓은 관절 가동 범위를 고려해 어깨와 무릎 등에는 오픈 구조와 입체 패턴이 돋보였다.

아동형 휴머노이드부터 간병인, 정원사 등 로봇의 기능에 따라 의복의 형태도 달리했다. 일례로 정원사 휴머노이드 의복은 전부 방수 소재로 제작됐다. 한세실업의 주요 바이어인 패션 브랜드 ‘칼하트’에 영감을 받아 각종 장비를 탈부착할 수 있는 워크웨어 의복도 선보였다. 해당 전시는 오는 12일까지 일반 관람객에게 공개된다.

한세실업은 수천억달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 휴머노이드 시장이 미래 의류 산업의 새로운 먹거리가 될 것으로 봤다. 냉감·열 분산·고신축·고내구성·경량화 등 한세실업이 기존에 보유한 기능성 섬유·원단 기술력은 강점이 될 것으로 판단했다. 향후 시장 확대에 맞춰 해외 생산기지를 늘릴 가능성도 열어놨다.

김 부회장은 구체적인 시범 도입 시기를 묻는 질문에 “상용화된 로봇들이 가정과 산업단지에 더 많이 들어가는 때가 될 것”이라며 “협업을 논의하는 회사들이 있다”고 답했다. 이날 간담회에서는 검은색 가죽 소재의 무대의상을 입은 휴머노이드 로봇이 가수 지드래곤의 ‘파워’에 맞춰 안무를 선보이기도 했다. 김 부회장은 “춤을 춘 로봇의 제조사와 협의 단계에 있다”고 덧붙였다.

손지연 한세실업 연구개발(R&D) 본부 이사는 “반려동물 의류 시장이 커진 것처럼, 사람과 가까운 공간에서 활동하는 휴머노이드도 외형이 주는 인상이 중요해질 것”이라며 “단순히 로봇에 옷을 입히는 것을 넘어 인간과 휴머노이드가 함께 있는 환경을 더 자연스럽게 만드는 것이 디자인의 과제”라고 설명했다.

한세실업은 이번 전시를 미래 의류 시장에 대한 연구와 아이디어를 제시하는 플랫폼으로 발전시킨다는 계획이다. 그간 축적한 디지털 디자인 역량도 적극 활용할 계획이다. 한세실업은 지난 2019년 국내 의류업계 최초로 버추얼 디자인(VD) 전담 조직을 구축하고, 3D 가상 샘플 제작 기술을 도입했다. 2023년부터는 인공지능(AI) 전담조직을 운영하며 기획부터 디자인·개발 등에 AI를 접목했다.

한세실업 관계자는 “휴머노이드 시대가 본격화할 경우 의류 산업도 새로운 변화를 맞이할 수 있다”며 “이러한 변화에 가장 먼저 대응하고 준비하는 기업이 될 것”이라고 말했다. 김진 기자