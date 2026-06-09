[헤럴드경제(고양)=임세준 기자] 9일 오전 경기도 고양시 킨텍스에서 서울푸드 2026이 개막한 가운데 한 참가업체 부스에 다양한 제품이 전시되어 있다. 올해로 44회를 맞은 이번 행사는 전 세계 49개국 1800개 식품기업이 참여하며 이날부터 12일까지 나흘간 킨텍스 제1·2전시장에서 진행된다.
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입력 2026-06-09 11:25:23
[헤럴드경제(고양)=임세준 기자] 9일 오전 경기도 고양시 킨텍스에서 서울푸드 2026이 개막한 가운데 한 참가업체 부스에 다양한 제품이 전시되어 있다. 올해로 44회를 맞은 이번 행사는 전 세계 49개국 1800개 식품기업이 참여하며 이날부터 12일까지 나흘간 킨텍스 제1·2전시장에서 진행된다.
李대통령, 북중미 월드컵 특사단에 與 이재정·김남희 파견
[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 북중미 월드컵이 개최되는 멕시코에 여당인 더불어민주당 이재정 의원과 김남희 의원을 특사로 파견한다. 강유정 청와대 수석대변인은 9일 서면 브리핑에서 “우리 정부는 다가오는 북중미 월드컵을 계기로 멕시코에 이 의원과 김 의원을 특사로 파견할 예정”이라고 밝혔다. 강 수석대변인은 “특사단은 셰인바움 대통령을 예방해 멕
오세훈 첫 간부회의서 ‘주택 공급’ 말하자, 구청장도 1호 결재 [부동산360]
오세훈 시장의 5선 성공으로 서울시는 2031년까지 31만 가구 착공을 목표로 정비사업에 박차를 가하며 구청장들도 정비사업 지원에 나서는 등 부동산 민심이 6·3 서울시장 선거를 판가름냈다는 분석 속에 서울 주요 정비사업도 속도를 낼 것으로 보인다.
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.