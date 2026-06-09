우대금리 0.3%p→1.1%p 확대 분할상환기간 최대 84개월로 연장

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한은행은 정부의 서민금융 지원 정책에 발맞춰 포용금융 확대를 위해 ‘새희망홀씨대출 분할상환 우대금리’를 기존 0.3%p에서 1.1%p로 확대한다고 9일 밝혔다.

지난 5일부터 시행된 이번 조치는 금융취약계층의 이자 부담을 완화하고 안정적인 상환을 지원하기 위해 마련됐다. 신한은행은 우대금리 확대와 함께 새희망홀씨대출 분할상환기간을 기존 최대 60개월에서 84개월로 늘려 월 상환 부담을 낮췄다. 이를 통해 새희망홀씨대출에 최저 연 4%대 수준의 신규 취급금리(고객별 상이)를 적용하고, 서민 고객의 금융비용 부담을 실질적으로 완화한다.

또한 지난 2월부터 고객이 보유한 고금리 신용대출을 새희망홀씨대출 장기 분할상환 구조로 전환하는 ‘새희망홀씨 선순환 포용금융 프로그램’을 시행하고 있다. 전환 이후에는 연 6.9% 고정금리와 최대 10년의 대출기간을 제공해 고객이 안정적으로 채무를 상환할 수 있도록 지원하고 있다.

신한은행 관계자는 “단발성 지원을 넘어 차주들이 장기간에 걸쳐 실질적으로 신용회복을 할 수 있도록 포용금융의 방향성을 잡고 있다”며 “향후에도 이자 부담 완화와 상환 방식을 고도화하는 등 다각적인 지원을 통해 고객들이 경제적으로 재기할 수 있는 발판을 마련하겠다”고 말했다.

한편 신한은행은 저축은행 신용대출을 이용 중인 중·저신용자의 금융비용 부담을 낮추기 위한 ‘저축은행 대환전용 대출’ 출시를 준비하고 있으며, 지난 1월부터 저신용 개인사업자 고객을 대상으로 초과 이자 부담분을 대출원금 상환에 활용하는 이자 부담 완화 지원도 운영하고 있다.