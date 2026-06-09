대위변제 주택 신속 매각 위해 캠코와 협약

[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 8일 한국자산관리공사와 ‘공매대행에 관한 업무협약’을 체결하고 보증기관 최초로 공매업무를 성공적으로 개시했다고 9일 밝혔다.

HUG에 공매 권한을 부여하는 주택도시기금법 개정안이 지난 3월 시행됨에 따라 양 기관은 공매업무 도입을 위한 실무 준비절차를 추진해 왔으며, 8일 업무협약을 시작으로 양 기관 간 협력을 공식화하고 공매업무를 본격 추진할 계획이다.

공매업무 도입을 통해 기존 법원 경매 중심의 채권 회수 방식을 다변화해 채권 회수율 제고와 재무 건전성 강화를 도모하는 한편 공매 물건을 든든전세로 매입한 뒤 공공임대주택으로 공급하여 전세난 해결에도 기여할 예정이다.

특히 공매는 경매 대비 매각 기일 및 입찰 주기가 빠르고 캠코의 공매 온라인 시스템(온비드)을 통한 입찰이 가능하여 채권 회수 기간이 절반 이상 단축될 것으로 기대된다.

공매 대상은 소위 악성임대인이라고 불리는 상습채무불이행자의 물건이며, HUG는 200여 건의 시범 물량을 시작으로 지속적으로 공매의뢰 물량을 늘려나갈 예정이다

상습채무불이행자는 3년간 2회 이상 채무를 불이행했거나, 구상 채무가 2억원 이상, 보전처분(부동산 가압류) 신청 등 법적 요건을 갖춰 명단이 공개된 임대인을 말한다.

이날 협약식에서 최인호 HUG 사장은 “오늘 협약을 시작으로 캠코와 긴밀히 협력해 채권 회수에 걸리는 시간을 대폭 단축하고, 채권 회수 실적을 제고하겠다”며 “적극적인 든든전세주택 공급을 통해 국민 주거안정을 위한 공사의 본분을 더욱 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.