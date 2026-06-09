[헤럴드경제=김성훈 기자] 가정폭력으로 10번이나 처벌받은 전력이 있는 50대 남성이 또 아내를 폭행해 징역형의 집행유예를 선고받았다.

9일 법조계에 따르면, 울산지법 형사2단독 신혜원 부장판사는 상습상해 혐의 등으로 기소된 50대 남성 A 씨에게 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다고 연합뉴스가 보도했다.

A 씨는 지난 3월 저녁 울산 한 식당에서 아내의 머리를 때리고, 옆구리를 걷어차는 등 폭행했다.

이어 머리채를 잡고 25m가량을 끌고 가면서 또 머리를 때렸다.

A씨는 식당에서 술을 마시던 중 아내에게 이쑤시개를 가져달라고 했으나, 아내가 “왜 만날 나한테 이런 걸 시키느냐”며 자신을 째려보자 화가 나, 이처럼 폭행했다.

A씨는 아내가 경찰에 신고하자, 도망쳤다가 저녁에 다시 집으로 돌아와 현관 손잡이와 폐쇄회로(CC)TV를 부수기도 했다.

A씨는 이미 10차례 가정폭력으로 처벌받았는데도 또 아내에게 주먹을 휘둘렀다가 재판받게 됐다.

재판부는 “피해자가 가정폭력에 시달리면서도 자녀 부양 문제 때문에 남편의 처벌을 원하지 않고 있다”며 “피고인이 구금 기간 반성한 것으로 보이고, 집행유예를 선고하는 것이 피해자의 의사에 부합하는 것으로 판단된다”고 양형 이유를 밝혔다.

재판부는 다만, A씨에게 보호관찰을 받을 것과 40시간 가정폭력 재범 예방 강의 수강을 명령했다.