“지도자들, 진퇴의 시간을 잘 결정해야” “한동훈 복당, 당도 서두를 일 아니야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘 원내대표에 출마한 성일종 국민의힘 의원은 9일 장동혁 대표가 지방선거 재선거를 주장한 것에 대해 “무슨 일이 앞으로 어떻게 벌어질지 모르겠다. 그래서 모든 상황은 다 열어놓고 봐야 한다”고 밝혔다.

성 의원은 이날 KBS라디오에 출연해 “당의 의원총회 같은 경우를 통해서 저희가 모아진 건 아니고 대표께서 여러 가지 상황을 고려해서 하신 것 같다”며 이같이 말했다.

이어 “당론은 앞으로 그 상황을 좀 보면서 어느 정도, 이 정도의 상황까지 파악을 했으면 더 이상 번지지 않는다든지 이런 판단적 조건들이 시간 가면서 국조를 통해서나 아니면 특검을 통해서 그게 나오는 시점이 있을 것”이라며 “그때 전문가들하고 또 법률가들하고 또 정치적으로 여러 가지 판단을 해서 결정을 하면 될 것 같다”고 덧붙였다.

장동혁 대표의 진퇴 문제에 대해서는 “(지방선거에서) 중앙당의 역할이 있었는지 또 대표의 역할이 있었는지 이런 것들을 봐야 한다”며 “여러 가지 바라보면서 저는 지도자들은 진퇴의 시간들을 잘 결정을 해야 된다”고 언급했다.

한동훈 무소속 의원의 복당에 대해서는 “당도 서두를 일이 아니다”라며 “우리가 지금 한 식구고 같은 우파 진영의 한 플레이트에 있는데 그거를 우리가 이렇게 쪼개고 이럴 수는 없는 것”이라고 설명했다.

차기 원내대표로서의 행보에는 “선명한 야당으로. 야당성을 회복해서 싸워야 한다”며 “당의 개혁도 해야 한다”고 말했다. 그는 “청년 여성 조직 같은 경우 이런 경우를 우리가 조직을 쇄신하고 새로운 조직으로 역동성을 불어넣는 조직으로 만들고 일하는 조직으로 만들어서 선거에 대비를 해야 한다”며 “정당은 선거에서 선거를 이기기 위해서 존재한다”고 강조했다.

또한, 성 의원은 “(지방선거 관련) 국조특위를 하고 특검을 바로 해야 한다”며 “국민이 낸 세금으로 운영되는 국가 기관이 신뢰를 잃는다는 게 그게 있을 수 없는 일이지 않나. 이걸 회복하기 위해서라도 국조화하고 특검을 조건 없이 받고 이거를 빨리해야 한다. 원내대표가 되면 이거 이 부분부터 가장 저는 먼저 협상의 테이블로 또 이 협상 길게 갈 것도 없다”고 전했다.