연회비 2만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 롯데카드가 AI 구독클럽 등 삼성전자 구독료를 할인해 주는 ‘삼성구독엔로카’ 상품을 선보였다고 9일 밝혔다.

삼성구독엔로카는 삼성전자 구독료 자동 납부 시 할인 혜택을 제공하고, 해외 이용 시 2%를 할인해 주는 것이 특징이다.

삼성전자 구독료 할인 혜택으로 지난달 이용 실적이 50만원 이상이면 월 1만5000원, 100만원 이상이면 월 2만원, 200만원 이상이면 월 2만7000원의 삼성전자 구독료 할인 혜택을 받을 수 있다.

해외 가맹점 이용 시 지난달 이용 실적과 상관없이 이용 금액의 2%를 월 최대 2만원까지 할인해 준다.

아메리칸 익스프레스(AMEX) 브랜드 삼성구독엔로카 상품으로 지난달 이용 실적이 50만원, 100만원, 200만원 이상일 경우 각각 7000원, 6000원, 3000원의 추가 할인 혜택을 제공한다.

또 7월 31일까지 삼성구독엔로카 상품으로 10만원 이상 이용 시 2만원을 캐시백 해준다. 카드 신청은 롯데카드 디지로카앱 또는 홈페이지에서 가능하다. 연회비는 2만원이다.

롯데카드 관계자는 “삼성전자 ‘AI 구독클럽 올인원 2.0’은 독보적인 위생 기능과 제빙 성능을 갖춘 비스포크 AI 얼음정수기 등 차별화된 가전 라인업으로 주목받는 서비스”라며 “‘삼성구독엔로카’를 통해 일상 결제 금액만큼 구독료를 매달 할인받을 수 있어, 합리적인 소비를 지향하는 고객들에게 훌륭한 선택지가 될 것”이라고 말했다.