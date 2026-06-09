자체 LLM ‘솔라’ 기반 AI 에이전트 확대 이용자-에이전트-산업 연결, AI 생태계 확산

[헤럴드경제=고재우 기자] 업스테이지가 생성형 인공지능(AI) 멀티 플랫폼 기업 타임리를 인수했다. 타임리가 운영 중인 ‘타임리 AI’에 자체 거대언어모델(LLM) ‘솔라’를 탑재하고, AI 에이전트 사업을 본격화할 방침이다.

업스테이지는 최근 강남 사무실에서 양사 대표 및 주요 임직원이 참석한 가운데, 플랫폼 기업 타임리 인수를 위한 계약식을 체결했다고 9일 밝혔다.

타임리는 별도 코딩 없이도 업무에 필요한 AI 에이전트를 구축할 수 있는 AI 플랫폼 타임리 AI(구 타임리GPT)를 운영하고 있다.

타임리 AI는 다양한 LLM 기반으로 프롬프트, 이미지·영상 생성, 문서 변환 등을 통합 제공한다. 현재 서울시 종량제 AI 서비스 ‘서울AI챗’을 비롯해, 전국 지자체와 공공·교육기관 등에서 활용되고 있다.

업스테이지는 자체 LLM 솔라를 탑재한 타임리AI를 앞세워 AI 에이전트 사업을 본격화한다. 이를 통해 개발자뿐만 아니라 누구나 AI로 맞춤형 업무 자동화를 구현할 수 있도록 하겠다는 복안이다.

이번 인수는 업스테이지의 사업 다변화 전략과도 맞닿아 있다. 업스테이지는 앞서 포털 ‘다음’ 운영사 AXZ를 인수하며 자체 AI 모델을 배포할 수 있는 채널을 확장한 바 있다. 여기에 타임리를 더해 기존 기업간거래(B2B) 산업군 기반에서 공공, 교육 및 일반 이용자까지 잇는 AI 생태계 확산 전략을 가속화할 계획이다.

김대환 타임리 대표는 “업스테이지와 타임리의 결합으로 국내 AI 산업의 실사용 저변과 깊이가 한 차원 도약하게 될 것”이라며 “누구나 쉽게 쓰는 AI 에이전트 시대를 빠르게 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

김성훈 업스테이지 대표는 “AI 산업의 경쟁은 성능을 넘어 모델이 얼마나 빠르고 깊이 있게 실제 현장에 배포되느냐에서 승부가 갈릴 것”이라며 “이번 결합을 통해 실제 체감할 수 있는 AI 효능감이고, 전 국민 AI 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것”이라고 말했다.