9473㎡ 부지에 양식시설·연구시설 총망라 2단계 거쳐 원스톱 산업화…기술 확산 집중

[헤럴드경제=박연수 기자] 풀무원이 새만금 국가산업단지에 국내 최초로 ‘김 육상양식 R&D(연구·개발)센터’를 짓는다고 9일 밝혔다.

R&D센터는 해양수산부의 ‘지속가능한 우량 김 종자 생산 및 육상양식 기술개발’ 국책과제와 연계한 프로젝트다. 김을 연중 생산할 수 있는 육상양식 기술 실증과 산업화 기반 마련을 위한 테스트베드 역할을 한다. 총 9473㎡(약 2865평) 부지에 양식시설, 해수 인·배수 및 전처리시설, 연구·지원시설로 구성된다.

이번 착공은 1단계 사업이다. 테스트베드 운영에 필요한 핵심 인프라 구축에 집중한다. 향후 확장 예정인 2단계에서는 김 육상양식동 추가 구축을 포함해 창고동·가공동·R&D동 등을 조성한다. 풀무원은 이를 통해 생산부터 가공·유통까지 전 공정을 아우르는 ‘원스톱 산업화 체계’를 완성하겠다는 구성이다.

김 육상양식동에 도입되는 양식 수조 기반의 바이오리액터 시스템은 국내 최대 규모다. 바이오리액터는 온도·빛·영양분 등 생육 환경을 정밀하게 제어해 김을 연중 안정적으로 생산할 수 있는 시스템이다. 특히 R&D센터를 거점으로 김 육상양식 핵심 공정을 고도화하고, 개발된 산업화 모델을 지자체 및 지역 어업인과 공유해 현장 기술 확산에 집중할 계획이다.

안덕준 풀무원 푸드테크사업부장은 “푸드테크 기반 혁신 역량을 바탕으로 지속가능한 수산업 모델을 구축하고, 글로벌 시장을 선도하는 미래 수산식품 산업으로 발전시키겠다”고 말했다.