[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 8일 천마역사관에서 ㈜틸론과 AI 대전환 시대를 선도할 실무형 인재 양성과 산학협력 체계 구축을 위한 ‘AI 대전환 상생협력 업무협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 영남이공대 이재용 총장을 비롯해 권기홍 교학부총장, 이종락 기획처장, 오형준 AI융합대학 학장 등이, ㈜틸론에서는 최백준 대표이사와 차진욱 부사장, 이춘성 상무이사 등이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 인공지능 가상화 분야 기술협력 및 공동 연구 수행, 클라우드·VDI·AI 인프라 기반 실무형 교육과정 개발 및 운영 우수 인재 발굴 및 채용 연계, 인공지능 인프라 및 가상화 기술 관련 최신 산업 정보 교류 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

또 AI 모델 학습 및 추론 환경 구축에 필요한 기술 자문과 인프라 활용을 통해 교육 환경을 고도화하고 현장 적응력을 갖춘 AI 전문 인재 양성에 더욱 박차를 가한다.

이재용 영남이공대 총장은 “이번 협약을 통해 학생들이 최신 AI 인프라와 기술을 직접 경험하며 실무 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.