[헤럴드경제=손미정 기자] 대형 스크린에서 월드컵의 열기를 함께 즐길 수 있는 ‘극장 응원전’이 열린다.

메가박스는 오는 12일(한국시간) 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 대한민국 국가대표팀의 조별리그 전경기를 전국 주요 지점에서 생중계한다고 9일 밝혔다.

극장 생중계가 진행되는 경기는 오는 12일 오전 11시 열리는 체코전부터 19일 10시 멕시코전, 25일 10시에 남아프리카 공화국과의 3차전 등이다.

메가박스는 이번 생중계를 라이브 응원관 형태로 운영한다. 이에 따라 관람객들은 극장 안에서 취식을 즐기며 환호와 응원을 함께할 수 있다.

대부분 경기가 점심 무렵에 진행됨에 따라, 점심 시간을 이용해 단체 관람을 하려는 기업이나 동호회 등을 위한 할인 혜택도 마련했다. 티켓가는 2만5000원으로, 20인 이상 단체관람 예매 시 티켓 1인당 2000원씩의 할인 혜택을 제공한다.

아울러 생중계 관람객에게는 월드컵 공식 엠블럼이 입혀진 응원용 클래퍼를 선착순 증정한다. 또한 추첨을 통해 ‘코카콜라 LG 그램 패키지’와 ‘코카콜라 26 FIFA 폴라베어 키링 5종’도 경품으로 제공한다.

메가박스 관계자는 “경기가 열리는 낮 시간대에 시원한 극장에서 함께 극장골의 희열을 진짜 극장에서 함께 즐기시길 바란다”고 밝혔다.

한편 2026 FIFA 북중미 월드컵은 오는 12일부터 내달 19일까지 39일간 미국과 멕시코, 캐나다 등 3개국에서 열린다. 월드컵 공동 개최는 2002 한일 대회 이후 24년 만으로, 3개국 공동 개최는 이번이 처음이다.