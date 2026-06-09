산업부, 역대급 폭염에 오는 8월 말까지 ‘반바지 캠페인’ 문신학 차관, “보고 올 때 반바지 복장도 대환영!” 탄소중립·에너지 절감’ 이끄는 관가의 혁신 사례로 주목

[헤럴드경제=배문숙 기자]“혁신이 별건가!”, “why not 반바지?”, “산업부의 품격은 바지 길이에서 나오지 않습니다.”

올해 여름 역대급 더위가 예고되자 산업통상부에는 이같은 문구가 적혀있는 이른바 ‘쿨비즈’(Cool-Biz) 복장인 반바지 착용 캠페인 홍보 현수막이 게시돼 이목을 끌고 있다. 쿨비즈는 ‘시원한’(Cool)과 ‘비즈니스’(Business)의 합성어다. 가벼운 복장으로 근무 효율을 높이고 냉방 전력 사용을 줄이자는 취지다.

9일 관가에 따르면 문신학 산업부 차관은 ‘쿨비즈 캠페인’ 홍보 현수막에 “부럽습니다! 많이들 착용하세요! 차관 문신학”이라고 적었다.

앞서 지난달 산업부 서무복지팀이 반바지 착용 캠페인을 구두로 보고했을당시 문 차관님은 “보고오실 때, 반바지 복장도 대환영”이라고 흔쾌히 허락한 것으로 알려진다.

또 이용필 대변인(1급)도 인공지능(AI)으로 만든 홍보물에 반바지 착용을 허용한다는 취지로 본인의 이름을 서명했다.

산업부 서무복지팀은 여름철 무더위에 대응한 업무몰입 환경 및 유연한 조직문화 조성을 위한 “Why Not 반바지” 캠페인을 기획했다. 이후 반바지 착용 가이드와 홍보용 포스터·판넬을 제작하고, 주요 간부의 응원 문구·싸인을 함께 게시해 이목을 집중시키고 있다.

산업부의 반바지 캠페인은 오는 8월 31일까지 시행될 예정이며 ▷외부고객과 직접 대면하는 직무 ▷공식 행사·회의에 참석하는 경우 등은 반바지 착용 자제하는 것으로 가이드라인을 제시했다.

삼성·LG·SK·현대차·한화 등 대기업은 자율 복장제를 시행했고, 반바지 착용을 자연스럽게 받아들이고 있다. “회사에서 반바지?”라는 놀라움은 더 이상 낯설지 않은 풍경이다.

외국에선 이미 쿨비즈가 대세다. 일본은 2005년부터 정부 주도로 쿨비즈 정책을 시작했다. 여름철 넥타이를 풀고 재킷을 벗자고 장려하면서 상당한 전력 절감 효과를 거뒀다. 싱가포르·태국 등 동남아 국가는 기후 특성상 반소매와 폴로셔츠가 일반적이다.

기상청은 매년 여름마다 폭염이 반복될 것으로 전망한다. 정부는 2030년 국가 온실가스 40% 감축 목표 달성을 위해 건물 부문 에너지 절약을 강조하고 있다. 반바지 복장 등 쿨비즈는 탄소중립 시대에 직장 문화의 새로운 트렌드인 셈이다.

이에 산업부의 반바지 캠페인은 관가의 복장 혁신을 주도하는 모범사례가 될 것으로 주목을 받고 있다.

세종관가 한 관계자는 “쿨비즈는 복장 자유화 이상의 의미를 갖는다”면서 “업무 효율을 높이는 효과적인 수단으로 무더위에 격식을 차린 양복과 넥타이는 오히려 집중력을 떨어뜨린다”고 지적했다.

이어 “에너지 절감에도 기여한다”면서 “지난해 일본 환경성은 쿨비즈 도입으로 냉방 온도를 2도 높이면 전력 사용을 약 10% 줄일 수 있다고 발표한 적이 있다”고 덧붙였다.