WSJ 보도…“러시아 무기거래·中 지원이 성장 견인” 평양선 택시앱·QR결제·中 전기차 일상적 한은 추정 “北, 지난해 성장률 3.7%…8년새 최고” 北 경제 회복에 美 비핵화 협상 카드 약화 가능성도

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[헤럴드경제=정목희 기자] 북한이 국제사회의 강력한 제재에도 예상 밖 경제성장을 누리고 있다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 러시아와의 무기 거래, 중국과의 교역 확대, 제재 우회 수입 등이 경제 회복을 견인하면서 김정은 정권이 집권 이후 가장 강력한 경제적 기반을 확보했다는 평가가 나온다.

WSJ는 7일(현지시간) “세계에서 가장 놀라운 경제 성장 스토리는 북한”이라며 평양을 중심으로 나타나고 있는 북한의 경제 변화를 집중 조명했다.

신문은 북한 경제가 최근 수년간 보기 어려웠던 수준의 성장세를 보이고 있다고 평가했다. 러시아에 대한 무기 판매와 병력 파견, 중국의 자금 및 물자 지원, 국제 제재를 우회한 에너지·부품·원자재 수입 등이 주요 배경으로 꼽혔다.

한국은행은 북한 경제가 지난해 3.7% 성장한 것으로 추정했다. 이는 최근 8년 사이 가장 높은 성장률이다.

미국 샌디에이고 캘리포니아대(UCSD)의 북한경제 전문가 스테판 해거드 교수는 “북한 경제는 김정은 집권 이후 가장 강한 상태”라며 “김정일 시대를 포함해도 가장 양호한 수준일 가능성이 높다”고 평가했다.

전문가들은 북한 경제 회복의 가장 큰 배경으로 러시아와의 밀착을 꼽는다. 북한은 우크라이나 전쟁에서 러시아에 탄약과 무기를 공급하고 1만5000명 이상의 병력을 파견했다. 서울의 국가안보전략연구원(INSS)은 무기 판매를 통해 북한이 수십억달러 규모의 수익을 거둔 것으로 추산했다.

2023년 여름부터 지난해 말까지 북한이 러시아에 대한 무기 공급으로 벌어들인 수입은 100억달러(약 15조4800억원)를 넘는 것으로 평가된다. 이는 국내총생산(GDP)이 약 270억달러로 추정되는 북한 경제에 상당한 규모의 자금 유입이다.

중국과의 교역도 확대되고 있다. 최근 북·중 월간 교역 규모는 8년 만에 최고 수준을 기록했다. 중국 소비재 브랜드들은 제재 위반 논란에도 북한 시장에서 사업을 이어가고 있으며, 북한 디지털 경제를 뒷받침하는 스마트기기 역시 대부분 중국산 부품에 의존하고 있다.

북한 해커 조직의 활동도 정권 자금 조달에 중요한 역할을 하고 있다. 국제사회와 보안업계는 북한이 가상자산 거래소 해킹 등을 통해 수십억달러를 확보한 것으로 보고 있다.

중국과 러시아는 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 북한 제재 완화를 지속적으로 요구하고 있다. 김 위원장도 중국, 러시아, 벨라루스 등과 관계를 강화하며 외교적 우군 확보에 나서고 있다.

평양의 변화는 특히 두드러진다. 최근 평양을 방문한 호주 관광업체 운영자 로완 비어드는 북한에서 스마트폰 앱으로 택시를 호출하는 모습을 목격했다고 전했다. 북한 안내원은 ‘삼흥(Samhung)’이라는 애플리케이션으로 차량을 불렀고, 이용자는 실시간으로 차량 위치를 확인할 수 있었다.

비어드는 “예전에는 택시를 잡으려면 오래 기다려야 했지만 이제는 몇 분 만에 차량이 도착한다”며 “정말 놀라웠다”고 말했다.

평양에서는 화덕 피자와 치킨윙을 판매하는 식당이 등장했고 QR코드를 이용한 모바일 결제도 가능하다. 중국산 전기차가 거리를 누비고 있으며 애완동물 상점과 인터넷 게임카페, BMW 판매점도 운영되고 있다고 WSJ는 전했다.

건설 붐도 이어지고 있다. 북한은 지난해 평양에만 1만 가구의 신규 주택을 공급했는데, 이는 미국 로스앤젤레스나 시카고보다 많은 수준이라고 WSJ는 전했다.

김 위원장은 지난 2월 노동당 대회에서 미국 주도의 “야만적인 봉쇄” 속에서도 경제 성과를 거뒀다고 자평했다.

북한은 공식 경제 통계를 공개하지 않고 있지만 한국과 해외 연구기관들은 경제 개선 정황이 실제로 나타나고 있다고 분석한다. 국내 연구기관들은 위성사진 분석을 통해 북한의 석유 저장시설 이용이 크게 늘었고 주차장 이용률도 높아졌다고 밝혔다. 야간 조명 밝기 역시 5년 전보다 약 3배 증가한 것으로 조사됐다.

WSJ는 최근 평양에서 스마트폰을 이용한 음식 주문과 결제, 의약품 구매 서비스까지 이용되고 있다며 “북한 정권은 그 어느 때보다 부유해졌다”고 평가했다.

다만 평양 밖의 현실은 여전히 열악하다. 유엔은 북한 주민 약 2600만명 가운데 절반 가까이가 영양실조 상태에 놓여 있다고 추산한다. 북한 GDP는 미국의 1%에도 미치지 못한다.

전문가들은 북한의 경제 회복이 미국과의 비핵화 협상 가능성을 낮추는 요인이 될 것으로 보고 있다. 그동안 미국은 제재 완화와 경제 지원을 협상 카드로 활용해 왔지만, 북한 경제 상황이 개선될수록 핵 프로그램 포기 유인은 더욱 줄어들 수 있기 때문이다.