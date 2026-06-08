젠슨 황·정의선, 양재사옥서 회동 정의선 “새만금서 AI·로봇 프로젝트 함께하자” 제안 젠슨 황 “캘리포니아에 실리콘밸리 있다면 한국엔 새만금” 새만금 ‘AI 밸리’ 구상에 엔비디아 참여 가능성 논의 자율주행·로보틱스·AI 제조시스템 협력

[헤럴드경제=정경수 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 현대자동차그룹의 새만금 구상을 미국 실리콘밸리에 빗댄 ‘인공지능(AI) 밸리’로 평가하며, 더 넓은 영역에서의 협력 의지를 드러냈다. 정의선 현대차그룹 회장과의 회동에서 자율주행과 로보틱스, AI 팩토리 협력 방안을 논의한 데 이어 새만금을 한국형 피지컬 AI 거점으로 키우는 데 힘을 보태겠다는 메시지로 읽힌다.

황 CEO는 8일 오후 2시부터 3시까지 약 한 시간 동안 서울 서초구 현대차그룹 양재사옥에서 정 회장과 회동한 뒤 취재진과 만나 “미국 캘리포니아에 실리콘밸리가 있다면, 한국은 AI 밸리를 만들어가고 있다”며 “AI는 이 지역(전북 새만금)에 매우 중요한 기술이 될 것”이라고 말했다. 황 CEO가 언급한 ‘AI 밸리’는 현대차그룹이 미래 산업 거점으로 구상 중인 새만금을 뜻한다.

그는 정 회장이 새만금 방문을 제안했다는 취지의 발언도 전했다. 황 CEO는 “훌륭한 바비큐가 있다면 기쁘게 가겠다”고 농담을 섞어 말하며 새만금 구상에 대한 관심을 드러냈다.

정의선, 새만금 프로젝트 직접 제안…엔비디아 참여 가능성 열어둬

정 회장은 새만금 프로젝트를 황 CEO에게 직접 설명했다고 밝혔다. 그는 “현대차그룹은 새만금에 많은 투자를 하고 있고, 앞으로도 추가 투자가 이어질 것”이라며 “그곳에 AI와 로보틱스를 접목하는 새만금 프로젝트를 설명했고, 엔비디아가 함께할 의향이 있다면 같이 참여해 더 완성도 높은 프로젝트를 만들어가자는 이야기를 나눴다”고 말했다.

다만, 황 CEO는 정 회장이 설명한 새만금의 AI·로보틱스 접목 구상에 관해 향후 내용을 검토한 뒤 참여 가능성을 논의하겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

정 회장이 젠슨 황 CEO에게 제안한 새만금 프로젝트는 현대차그룹이 미래 피지컬 AI 거점으로 추진 중인 대규모 투자 구상이다.

현대차그룹은 지난 2월 정부·전북특별자치도와 투자협약을 맺고 새만금에 총 9조원을 단계적으로 투입하기로 했다. 전북 새만금 112만4000㎡ 부지에 GPU 5만장급 AI 데이터센터, 태양광 발전시설, 200㎽ 규모 수전해 플랜트, AI 수소 시티, 로봇 제조·부품 클러스터 등을 조성하는 내용이다.

현대차그룹은 이를 통해 자율주행·로보틱스·스마트팩토리 개발에 필요한 AI 연산 인프라와 수소·로봇 생태계를 함께 구축한다는 구상이다.

“로봇의 두뇌는 AI 팩토리”…피지컬 AI 인프라 강조

이날 정 회장과의 미팅에서 황 CEO가 강조한 핵심은 AI 팩토리다. 그는 “AI는 자동차가 공장에서 생산되듯, AI 팩토리에서 생산돼야 한다”며 “미래에 한국이 로봇을 만들 때 로봇의 두뇌 역할을 하는 AI 팩토리도 함께 구축해야 한다”고 말했다. 이어 “사람에게 클라우드 데이터센터가 필요하듯 로봇에는 AI 팩토리가 필요하다”며 “이 두 분야는 앞으로 매우 큰 투자가 이뤄질 영역”이라고 강조했다.

이는 현대차그룹과 엔비디아가 추진 중인 피지컬 AI 협력의 방향을 보여주는 발언으로 해석된다. 피지컬 AI는 인공지능이 디지털 공간을 넘어 자동차, 로봇, 공장 등 물리적 세계에서 스스로 판단하고 움직이는 기술이다.

현대차그룹은 완성차와 생산공장, 보스턴다이나믹스 로봇, 모셔널 로보택시 사업을 모두 보유하고 있어 엔비디아가 강조하는 피지컬 AI를 실제 산업 현장에 적용할 수 있는 대표 파트너로 꼽힌다.

자율주행·로봇·제조까지…현대차-엔비디아 협력 3축 제시

황 CEO는 이날 정 회장과 논의한 의제로 ▷자율주행을 포함한 모빌리티 ▷산업용 로보틱스 ▷AI 기반 미래 제조 시스템을 꼽았다. 그는 “우리는 자율주행 모빌리티를 어떻게 확장하고, 이동을 더 안전하게 만들 수 있을지 논의했다”며 “정 회장은 늘 새로운 기술을 발명하는 데 집중하지만, 그 기술이 안전한 방식으로 인류와 한국을 위해 쓰여야 한다는 점을 중요하게 생각한다”고 말했다.

자율주행 분야에서는 엔비디아의 차량용 AI 컴퓨팅 플랫폼과 현대차그룹의 SDV(소프트웨어 중심 자동차) 전략이 맞물릴 전망이다. 현대차그룹은 엔비디아의 자율주행 플랫폼 ‘드라이브 하이페리온’과 차량용 AI 연산 플랫폼 ‘드라이브 AGX 토르’ 등을 활용해 레벨2 이상 첨단운전자보조시스템(ADAS)부터 레벨4 로보택시까지 확장 가능한 자율주행 체계 구축을 추진하고 있다.

로보틱스 분야에서는 연구 단계를 넘어 실제 산업 현장 적용을 앞당기는 방안이 논의됐다. 황 CEO는 “로보틱스는 현재 기초 연구와 응용 연구 단계에 있지만, 산업화할 시점이 매우 가까워지고 있다”며 “현대차의 로보틱스 플랫폼을 더 널리 채택시키고 제조 현장에 더 깊이 통합하기 위해 어떻게 협력할 수 있을지 이야기했다”고 밝혔다.

“한국 AI 인프라 더 커져야”…연구센터·데이터센터 필요성 언급

제조 분야에서는 AI를 공장 시스템에 어떻게 결합할지가 핵심 의제로 다뤄졌다. 황 CEO는 “AI가 모빌리티와 로보틱스에 어떻게 유용한지를 넘어 공장 자체에는 어떻게 적용될 수 있는지도 논의했다”며 “미래 제조 시스템에 AI를 통합하는 방안에 대해 이야기했다”고 말했다.

황 CEO는 한국의 AI 인프라 확대 필요성도 강조했다. 그는 “한국은 이제 AI 분야에서 세계 최고 수준의 국가 중 하나”라며 “다만, 현재 한국의 AI 인프라는 AI 연구자와 대학, 스타트업, 대기업을 지원하기에도 아직 작다. 앞으로 한국에는 매우 큰 AI 팩토리가 필요할 것”이라고 말했다. 현대차그룹과 엔비디아가 약 30억달러(4조6000억원) 규모 투자를 통해 엔비디아 AI 기술센터, 현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션 센터, 지역 데이터센터 설립을 추진하는 배경과도 연결된다.

“현대차보다 좋은 위치 없다”…제조·모빌리티 역량 극찬

황 CEO는 현대차그룹의 제조·모빌리티 역량도 높게 평가했다. 그는 “현대차는 세계적인 제조 기업이자 모빌리티 전문가”라며 “현대차의 역량과 새로운 AI 시대가 결합하면서 피지컬 AI와 로보틱스가 본격적으로 점화되고 있다”고 말했다.

이어 “이를 활용하고 만들어내는 데 현대차보다 더 좋은 위치에 있는 기업은 없다. 이제 현대차의 시간”이라고 덧붙였다.

15년 인연 언급한 정의선 “엔비디아는 기술적으로 가장 중요한 파트너”

정 회장도 이날 엔비디아와의 오랜 인연과 협력 확대 의지를 직접 밝혔다. 정 회장은 “젠슨 황 CEO와는 15년 전 CES(세계 최대 가전·IT 전시회)에서 처음 만났고, 당시에는 엔비디아가 게임 분야에서 강한 기업이라는 인상이 컸다”며 “그때부터 매우 존경해온 분과 오늘 모빌리티와 로보틱스를 함께 논의하게 돼 매우 영광”이라고 말했다.

이어 “현대차그룹이 사람과 사회에 도움이 되는 기술을 찾는 과정에서 엔비디아는 기술적으로 가장 중요한 파트너”라며 “이미 많은 프로젝트가 진행되고 있는 만큼 협력을 더 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.

젠슨 황, 넥쏘·포니·스팟·모베드 차례로 살펴봐

한편, 황 CEO는 이날 총 2시간 동안 정 회장과 함께 시간을 보냈다. 오후 1시30분께 현대차그룹 양재사옥 동관 출입구에 도착했다. 정의선 현대차그룹 회장과 장재훈 부회장, 박민우 현대차·기아 첨단차플랫폼(AVP)본부장 겸 포티투닷 대표이사 사장, 김흥수 부사장 등 주요 경영진이 1층에서 황 CEO를 맞았다.

황 CEO는 이후 약 30분간 동관 앞에 전시된 수소전기차 넥쏘와 자동수소충전로봇을 시작으로 현대차 최초 승용차 포니, 기아 3륜차 T600 등 헤리티지 전시물을 살펴봤다. 이어 관수 로봇 ‘달이 가드너’, 보안·순찰 로봇 ‘스팟’, 기아 목적기반차량(PBV) PV5, 모빌리티 플랫폼 ‘모베드’를 차례로 둘러봤다.

이어 황 CEO는 한 시간 가량 회담을 마친 후 진행된 도어스태핑에 앞서 정 회장과 함께 모베드와 스팟에 사인을 남겼다. 황 CEO는 로비 투어와 회동, 도어스태핑 일정을 마친 뒤 오후 3시30분께 다음 일정인 네이버 방문을 위해 양재사옥을 떠났다.