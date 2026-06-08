오는 8월 31까지 총 1조원 한도 판매 기간별 최고 연 3.3~3.4% 금리 적용

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 오는 8월31일까지 최고 연 3.4% 금리를 제공하는 ‘BNK내맘대로 예금’을 특별판매한다고 8일 밝혔다.

이번 특판은 총 1조원 한도로 진행된다. 가입기간은 12개월·18개월·24개월 중 선택할 수 있다. 가입대상은 개인 및 법인이며, 가입금액은 최소 100만원부터 최대 5억원까지 가능하다. 단, 24개월 특판의 경우 1000억원 한도로 판매된다.

‘BNK내맘대로 예금’은 가입금액과 가입기간, 우대조건을 고객이 직접 선택할 수 있는 맞춤형 정기예금 상품이다. 특히 우대조건 5가지 가운데 고객이 원하는 3가지를 직접 선택할 수 있어 다양한 금융거래 패턴에 맞춰 금리 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다.

가입기간별 최고 금리는 ▷12개월 연 3.30% ▷18개월 연 3.35% ▷24개월 연 3.40% 이다. 상품 가입은 부산은행 전 영업점과 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 디지털데스크 등을 통해 가능하다.

부산은행 관계자는 “고객들에게 경쟁력 있는 금리와 폭넓은 선택권을 제공하고자 이번 특판을 마련했다”며 “고객 스스로 가입조건과 우대항목을 선택할 수 있는게 가장 큰 장점”이라고 설명했다.