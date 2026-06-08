8일 SK그룹-엔비디아 ‘AI 파트너십’ 발표 메모리 넘어 AI 팩토리 구축…동맹 한층 격상 SK하이닉스, 메모리 공동 개발·장기 공급 SKT, 엔비디아 플랫폼 기반 AI 팩토리 구축

[헤럴드경제=김현일·이정완·고재우 기자] SK그룹이 엔비디아와 함께 인공지능(AI) 반도체 설계·제조부터 AI 데이터센터 구축·운영에 이르기까지 광범위한 파트너십을 발표했다.

SK하이닉스는 엔비디아와 함께 차세대 AI 메모리를 개발해 공급하고, 엔비디아는 이를 받아 완성한 최고 성능의 AI 슈퍼칩을 다시 SK텔레콤에 제공해 아시아 최대 AI 데이터센터 구축을 뒷받침한다는 계획이다.

그동안 SK하이닉스의 메모리 반도체 공급을 중심으로 진행됐던 양사의 동맹이 AI 사업 전·후방을 아우르는 영역으로 확장되며 한 단계 격상됐다는 평가가 나온다.

엔비디아로선 메모리 공급 대란이 길어지고 있는 상황에서 SK하이닉스의 메모리를 장기간 안정적으로 공급받고, 동시에 SK텔레콤에 자사 슈퍼칩을 판매하며 엔비디아가 그리는 ‘AI 유니버스’를 더욱 공고히 하게 됐다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 발표를 두고 ‘빅 파트너십’이라고 지칭하며 “반도체 분야뿐만 아니라 한국 내 AI 팩토리 구축을 위한 통신 분야까지 포함한다”며 “다년간 다양한 플랫폼과 기술, 그리고 SK그룹의 여러 사업을 아우르는 최초 사례”라고 힘을 실어줬다.

이어 그는 “현재 전 세계적으로 더 많은 AI 팩토리를 원하는 엄청난 수요를 목격하고 있고, 사업이 호황을 누리고 있다”며 “이것이 우리가 이번 파트너십을 맺은 이유다. 우리는 이제 막 AI 인프라 구축의 시작 단계에 있으며, 미래는 대단히 밝다”고 강조했다.

최태원 SK그룹 회장도 “엔비디아와 AI 팩토리를 같이 만들어 갈 것이다. AI 팩토리라는 개념은 SK하이닉스의 팹(fab)과 AI 데이터센터를 모두 포함한다”며 “또한 엔비디아와 SK가 R&D 로드맵을 같이 만들어서 미래 수요에 좀 더 빨리 적응할 수 있도록 협력하는 것이 주요 내용”이라고 설명했다.

그러면서 그는 “그동안의 많은 협력은 주로 메모리 협력이었으나 지금부터는 협력을 (SK) 그룹 차원으로 더 높일 것”이라고 덧붙였다.

황 CEO “SK하이닉스, 계속 엔비디아의 최대 메모리 파트너”

황 CEO는 방한 4일차을 맞은 8일 오전 서울 종로구 SK서린빌딩 1층 로비에서 최태원 SK그룹 회장과 새로운 AI 파트너십을 발표했다.

이 자리에는 곽노정 SK하이닉스 사장, 정재헌 SK텔레콤 사장, 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO)와 제프 피셔 엔비디아 수석부사장, 황 CEO의 장녀 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 마케팅 부문 수석이사 등의 모습이 보였다.

우선 SK하이닉스는 엔비디아의 ▷AI 슈퍼컴퓨터 ‘베라 루빈’ ▷중앙처리장치(CPU) ‘베라’ ▷개인용 PC 슈퍼칩 ‘RTX 스파크’ ▷로보틱스 컴퓨팅 플랫폼 ‘젯슨 토르’에 들어갈 메모리를 공동 개발해 장기간 엔비디아 측에 안정적으로 공급하기로 했다.

이는 앞서 황 CEO가 ‘한국을 위한 4개의 선물’이라고 언급한 차세대 슈퍼칩들이다. SK하이닉스는 이로써 AI 데이터센터부터 개인용(퍼스널) AI, 피지컬 AI 등에 이르기까지 엔비디아의 AI 슈퍼칩 사업 로드맵과 보조를 맞추며 신시장에 진출하는 효과를 얻게 됐다.

황 CEO도 이날 “양사 파트너십이 AI 슈퍼컴퓨터에서 CPU, PC, 그리고 매우 흥미로운 로보틱스 분야로 확대될 것”이라며 “SK하이닉스는 계속 엔비디아의 최대 메모리 파트너가 될 것”이라고 말했다.

이어 “우리는 이미 SK하이닉스로부터 매년 수십억 달러 규모의 메모리를 구매하고 있고 앞으로 더 증가할 것”이라며 “지금 (SK하이닉스의) 주식을 싼 가격에 살 수 있는 셈”이라고 강조했다.

앞서 황 CEO는 ‘삼겹살 회동’ 당시에도 “HBM(고대역폭메모리)이 더 필요하다(More HBM). 차세대 ‘베라’ CPU와 개인용 PC 슈퍼칩 ‘RTX 스파크’에도 대량의 LPDDR5(저전력 D램)가 필요하다”며 메모리 공급 부족을 우회적으로 언급한 바 있다.

그는 이날에도 “모든 국가와 모든 기업이 AI 인프라를 필요로 할 것이다. 전 세계 AI 스타트업들의 사업도 호황”이라며 “그만큼 엔비디아의 컴퓨팅에 대한 수요가 높고 SK하이닉스 메모리에 대한 수요도 높다”고 말해 SK하이닉스와의 동맹이 지닌 중요성을 재차 강조했다.

SKT, 엔비디아 손잡고 ‘아시아 대표 AI 클라우드 사업자’ 도약

SK텔레콤과 엔비디아는 오는 2027년 첫 가동을 목표로 GW(기가와트)급 ‘AI 팩토리’ 구축에 박차를 가한다. GW급 AI 팩토리는 엔비디아 DSX 기반 인프라로 구축된 차세대 데이터센터다. 범용 컴퓨팅과 데이터 스토리지에 국한된 기존 데이터센터 개념을 뛰어넘은 것이 특징이다.

SK텔레콤은 고성능 클라우드 AI 서비스를 제공하는 글로벌 생태계 ‘엔비디아 클라우드 파트너’에 합류해 최저 토큰 비용, 와트당 최고 성능을 확보할 방침이다. 이를 통해 한국을 넘어 아시아 대표 AI 클라우드 사업자로 거듭나겠다는 복안이다.

SK텔레콤은 엔비디아의 최신 슈퍼칩 ‘그레이스 블랙웰’에 이어 올 하반기 출시되는 차세대 슈퍼칩 ‘베라 루빈’을 활용할 계획이다.

양사는 피지컬 AI 및 로보틱스 분야에서도 협력을 강화하기로 했다. 현재 SK텔레콤이 엔비디아의 디지털트윈 플랫폼 ‘옴니버스’를 기반으로 구축한 기술은 SK하이닉스 반도체 제조 공정에 적용되고 있다. 엔비디아 로보틱스 플랫폼 ‘코스모스’ 등을 기반으로 로봇 시뮬레이션도 고도화하고 있다.

황 CEO는 “우리는 AI 혁명의 초입에 있다. 이것이 AI 팩토리를 구축하는 이유”라며 “한국에는 AI 인프라가 거의 없다. 우리는 SK텔레콤과 함께 여기서 AI 인프라를 구축을 시작할 것”이라고 강조했다.

한편, 황 CEO는 3박 4일의 일정으로 한국을 찾은 첫날(5일) ‘삽겹살 회동’과 전날(7일) 저녁 ‘깐부치킨 회동’에 이어 최 회장과 세 차례 만남을 가졌다. 거의 매일 공식석상에 함께 모습을 드러내며 양사의 공고한 AI 파트너십을 대내외에 과시했다.