반도체 넘어 AI 인프라 전 영역으로 협력 확대 AI 팩토리 아키택처 공동 개발 SK하이닉스, 차세대 메모리 장기 기술 파트너십 SK텔레콤, AI 데이터센터 구축 및 클라우드 사업 확대 최태원 “지금부터 협력을 그룹 차원으로 높일 것” 젠슨 황 “AI 인프라 시작 단계…미래 대단히 밝아”

[헤럴드경제=서경원·이정완·고재우 기자] SK 그룹과 엔비디아의 AI(인공지능) 협력 관계가 한 차원 격상된다.

기존 SK와 엔비디아 간 협력은 SK하이닉스의 HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 분야에 집중됐으나, 앞으로는 AI 팩토리 구축·운영을 포함한 AI 인프라 전 영역으로 확장된다.

SK 그룹은 8일 이같이 밝히고 양사가 인프라 구축을 넘어 차세대 AI 팩토리 아키택처를 공동 개발하기 위한 연구 추진 계획도 발표했다.

또 새로운 R&D(연구·개발) 협력에는 설계 단계부터 GPU(그래픽처리장치)와 메모리의 성능을 함께 높이는 새로운 컴퓨팅 아키텍처 공동 연구가 포함된다. 이를 위해 양사는 공동 협의체를 구성할 계획이다.

SK하이닉스는 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 구축을 위한 차세대 메모리를 공동 개발하는 등 반도체 설계 및 제조를 가속화하는 장기 기술 파트너십을 강화한다.

이번 장기 파트너십은 첨단 메모리의 긴 개발 주기를 고려한 안정적 공급을 뒷받침하기 위한 것으로, SK하이닉스는 이를 기반으로 엔비디아의 인프라 로드맵과 전 세계 AI 인프라 구축 수요에 부합하는 메모리를 지속 공급해 나간다.

SK하이닉스는 이번 파트너십을 통해 AI 인프라·퍼스널 AI·피지컬 AI 등 엔비디아가 개척하는 AI 분야 신시장에도 진출한다.

양사는 베라 루빈 AI 슈퍼컴퓨터, 베라 중앙처리장치(CPU), RTX 스파크 PC, 젯슨 토르 로보틱 컴퓨팅 플랫폼용 메모리를 공동 개발할 예정이다.

SK텔레콤은 엔비디아와 손잡고 AI 전용 데이터센터 구축과 클라우드 사업 확대에 나선다.

SK텔레콤은 엔비디아의 AI 인프라 플랫폼 ‘DSX’를 기반으로 AI 학습과 추론 작업에 특화된 AI 전용 데이터센터인 AI 팩토리 구축을 추진한다고 밝혔다.

양사는 이를 내년 국내에서 처음 가동해 운영 체계를 검증하고 향후 아시아 지역으로 사업을 확대할 계획이다. 장기적으로는 기가와트(GW)급 규모의 AI 인프라 구축을 목표로 하고 있다.

최태원 SK 회장은 이날 오전 서울 종로구 SK서린빌딩에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 함께 연 브리핑에서 “미래 AI 팩토리를 엔비디아와 함께 만들겠다”며 “그동안의 많은 협력은 주로 메모리 협력이었으나 지금부터는 협력을 (SK) 그룹 차원으로 더 높일 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “엔비디아와 개발하는 R&D 로드맵을 만들고 공유해서 미래 AI 수요에 더 빨리 적응할 수 있도록 협력을 이어가겠다”고 덧붙였다.

황 CEO도 “현재 전 세계적으로 더 많은 AI 팩토리를 원하는 엄청난 수요를 목격하고 있고, 사업이 호황을 누리고 있다”며 “이것이 우리가 이번 파트너십을 맺은 이유다. 우리는 이제 막 AI 인프라 구축의 시작 단계에 있으며, 미래는 대단히 밝다”고 강조했다.