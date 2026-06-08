AI 부문 가치평가 차이 때문 “주가 부진 예상은 아니다…분위기·모멘텀 투자 전망”

[헤럴드경제=김영철 기자] 이른바 ‘가치평가의 대가’로 불리는 애스워스 다모라는 뉴욕대학교 교수가 상장을 앞둔 스페이스X의 기업가치에 대해 회사 측이 제시하는 것보다 낮은 1조3000억달러(약 210조원) 정도라는 평가를 내놓았다.

뉴욕대 스턴경영대학원 기업재무학 교수인 다모다란은 7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)의 팟캐스트에 출연해 스페이스X의 기업가치를 이같이 추산했다.

스페이스X의 기업공개(IPO)는 오는 12일 예정돼있다. 앞서 당국에 제출한 서류에서는 기업가치를 1조7700억달러로 예상한 바 있다.

다모다란 교수는 자신의 평가와 스페이스X 측의 평가가 차이 나는 가장 큰 이유로 인공지능(AI) 부문을 꼽았다.

스페이스X는 상업용 로켓 발사, 스타링크 인터넷 서비스, AI 사업 등 3개 부문으로 나뉜다. 스페이스X는 xAI가 26조5000억달러(약 4경507조원)에 달하는 총잠재시장(TAM)을 확보하고 있다고 평가한다. 회사 전체 총잠재시장(28조5000억달러)의 93%에 달한다.

스페이스X는 연초 그록(Grok) 챗봇을 운용하는 xAI를 인수한 바 있다.

다모다란 교수는 “(스페이스X 측의) AI 부문에 대한 추산치는 현실적인 수준을 넘어섰으며, 과도한 수준으로 가고 있다”고 지적했다. 그는 세 부문을 각각 평가하는 자체 가치평가 모델을 만들어 각 부문의 시장 규모와 스페이스X의 예상 시장점유율을 추정하고, 각 부문의 목표 영업이익률을 반영해 기업가치를 추산했다고 자신의 평가방식을 설명했다. 그는 “수익성 확보가 가장 어려운 부문은 xAI”라고 말했다.

다만 그는 자신의 다소 보수적인 가치평가에도 불구하고, 스페이스X 주가가 반드시 부진할 것이라고는 생각하지 않는다고 밝혔다.

그는 “스페이스X는 시장에서 가장 거래량이 많은 종목 중 하나가 될 것이다. 사람들은 분위기와 모멘텀에 따라 주식을 사고팔 것”이라며 “설령 당신의 가치평가가 맞더라도 투자에서 큰 손실을 볼 수도 있다”고 덧붙였다.