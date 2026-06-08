[헤럴드경제=이명수 기자] 경찰이 6·3 지방선거 투표지 부족 사태에 대한 본격적인 수사에 착수했다.

연합뉴스에 따르면 서울경찰청 광역범죄수사대는 8일 오전 노태악 중앙선거관리위원장 등을 직무유기 등의 혐의로 고발한 보수성향 시민단체 관계자를 8일 소환 조사 중이다.

고발인 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장은 광수대가 위치한 서울 강동서에 출석하기 전 취재진과 만나 “노 위원장의 임기는 애초 올해 3월까지였다”며 “위원장직 사퇴로 일이 끝났다는 것은 국민을 기만하는 것”이라고 주장했다.

그는 선관위가 유권자 수 1.1배 수준의 투표용지 예산을 확보하고도 본투표 때 50% 분량 투표지만 준비한 것은 횡령에 해당한다며 철저한 조사를 촉구했다.

경찰은 이날 조사를 시작으로 당시 선관위의 투표용지 배급 기준 준수 여부와 의사결정 과정 전반을 확인할 예정이다.

당시 상황에 관여된 투표소 근무자 등 선거 실무자들에 대한 참고인 조사도 곧 이뤄질 것으로 보인다.

이재명 대통령이 전날 철저한 진상 규명을 지시하면서 검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부도 곧 꾸려진다

경찰에선 이번 고발 사건을 맡은 광수대 인력이 합수본에 파견될 전망이다.