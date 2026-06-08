11년 만의 왕좌 탈환 기회 놓쳐 코다는 시즌 4승에 메이저 2승

[헤럴드경제=조용직 기자] 전인지가 시즌 두 번째 메이저 골프대회 US여자오픈(총상금 1250만달러)에서 넬리 코다(미국)와 치열한 우승 경쟁을 펼쳤으나 문턱에서 고개를 숙였다.

전인지는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 퍼시픽 팰리세이즈의 리비에라 컨트리클럽(파71)에서 열린 제81회 US여자오픈 최종 4라운드에서 버디 4개, 보기 3를 묶어 1언더파 70타를 적어냈다.

최종 합계 6언더파 278타를 적어낸 전인지는 우승자 코다(8언더파 276타)에 2타 뒤진 4위에 올랐다. 시즌 두 번째 톱10과 함께 시즌 최고 성적이다. 상금으로 58만1535달러(9억원)를 받는다.

LPGA투어 4승 중 3승을 메이저대회에서 달성할 정도로 큰 대회에서 강한 면모를 자랑한 전인지는 11년 만에 찾아온 이 대회 왕좌 탈환 기회를 아깝게 놓쳤다.

3라운드에서 공동 3위에 자리한 전인지는 이날 공동 선두까지 치고 올라가며 2022년 6월 위민스 PGA 챔피언십 이후 4년 만에 메이저대회 우승 기회를 잡았으나 후반 들어 난조를 보이며 정상을 밟지 못했다.

전인지는 1번 홀(파5)과 7번 홀(파4)에서 버디를 잡으며 전반에 2타를 줄인 뒤 10번 홀(파4)과 11번 홀(파5)에서 연속 버디로 기세를 올렸다. 그러나 12번 홀(파4)에 이어 13번 홀(파4)에서도 보기를 범했고, 이후 타수를 줄이지 못하다가 마지막 18번 홀(파4)에서 또다시 보기를 남겼다.

3라운드를 공동 선두로 마친 김세영은 이날 버디 4개, 보기 5개를 묶어 1오버파 72타에 그치며 최종 합계 5언더파 279타를 기록, 5위에 자리했다. 김세영은 후반에만 2타를 잃는 등 저조한 샷감으로 인해 LPGA투어 통산 14승과 5년 8개월 만의 두 번째 메이저대회 우승 도전에 실패했다.

코다는 시즌 4승과 함께 투어 통산 19승째를 작성했고, 지난 4월 첫 번째 메이저대회인 셰브론 챔피언십에 이어 US 여자오픈도 제패하며 여자 골프 최강자로서 입지를 다시 한번 각인시켰다. 우승 상금은 250만 달러(약 38억8000만원)다. 2023년 앨리슨 코퍼트 이후 3년 만의 미국 선수 우승 기록도 세웠다.

대회 마지막 날 맹타를 휘두른 찰리 헐(잉글랜드)과 가비 로페스(멕시코)가 합계 7언더파 277타로 공동 2위를 차지했다.