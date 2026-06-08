연간 목표 61% 달성 “상반기 내 수주 목표 조기 달성 전망”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼성중공업이 오세아니아 지역 선사와 3855억원 규모 액화천연가스(LNG) 운반선 1척 공급 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이에 따라 삼성중공업의 올해 누주 실적은 85억달러(총 29척)로 연간 수주 목표(139억달러)의 61%를 달성했다.

삼성중공업은 올해 들어 상선 28척, 액화천연가스 생산설비(FLNG) 1기를 각각 수주했다. 특히 상선 부문 수주 실적은 벌써 52억달러로 수주 목표(57억달러)를 91% 달성했다. 삼성중공업 관계자는 “상반기 내에 연간 목표를 조기 달성할 것”이라고 말했다.

선종별로 보면 LNG 운반선 14척, 에탄운반선(VLEC) 2척, 가스운반선(VLGC) 4척, 컨테이너운반선 2척, 원유 운반선 6척, FLNG 1기를 각각 수주했다.

회사 측은 차별화된 LNG 분야 경쟁력이 연이은 수주 성과로 나타난 것으로 보고 있다. 고부가 선종 중심의 선별 수주를 지속하는 한편, 현재 협의 중인 다수의 FLNG 프로젝트도 철저히 준비한다는 방침이다.