[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 박소담이 31세에 갑상샘암 진단을 받았을 당시의 심경을 공개했다.

지난 7일 방송된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에서 박소담은 허영만 작가와 경기도 양평의 맛집을 찾으며 투병 경험을 털어놨다.

박소담은 “겁이 되게 많이 났다. 나 이런 사람이 아닌데 왜 이렇게 사람 만나기가 싫었다”고 당시를 회상했다.

배우로서의 생명과 직결된 목소리 변화도 언급했다. 박소담은 “내가 과연 배우를 계속할 수 있나라는 생각도 했다. 배우는 다양한 소리를 낼 수 있어야 하는데. 그 위축된 시간이 지나서야 진정으로 나 자신을 보게 됐다”고 했다.

투병 이후 박소담은 혼자 34일간 유럽 여행을 떠났다. 그는 아이슬란드에서 오로라를 보며 “내가 안 아팠으면 과연 이 도전을 했을까라는 생각이 들더라”고 말했다.

박소담은 3년간의 투병 끝에 영화 ‘유력’으로 활동을 재개했다. 이날 방송에서는 영화 ‘검은 사제들’ 촬영 당시 4주간 팔다리가 묶인 채로 촬영에 임했던 경험도 밝혔다.

박소담은 “선배님들 안 계셨으면 침대에 누워서 내가 무슨 힘으로 버텼겠냐”고 했다.

갑상샘암은 20~30대 젊은 층에서 발병률이 높아 많은 유명인들이 투병을 고백하는 질환 중 하나다. 최근 방송인 지예은도 지난해 연예계 활동 중단 원인이 ‘갑상샘암’ 투병 때문이었다고 밝힌 바 있다.