[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 한가인이 자신의 키를 직접 인증했다.
최근 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘168.7㎝/52㎏ 한가인이 실제로 매일 하는 출렁이는 팔뚝살 빨리 빼는 다이어트 운동’이라는 제목의 영상이 게시됐다.
영사에서 한가인은 트레이너와 함께 12분 상체 운동 루틴을 공개했다.
트레이너는 “여름이 다가오는 만큼 여성분들이 가장 고민하는 안녕살 뺄 수 있는 운동을 할 거다”라고 말했다.
한가인은 “(팬들이라) 악수할 때 이 안녕살이 흔들리면 기분이 나쁘다”며 “살이 제일 먼저 찌는 부위가 팔뚝이고, 제일 마지막으로 얼굴 살이 찐다. 그런데 살이 빠질 땐 얼굴 살이 제일 먼저 빠지고 팔뚝이 제일 늦게 빠진다”고 했다.
이날 한가인은 운동을 마치고 키 논란을 해명하기 위해 키를 측정했다.
제작진은 한가인에게 “키 논란이 많더라”라고 얘기했고, 한가인은 “왜 자꾸 제 키 가지고 그러냐”라고 당황해했다.
이후 제작진은 줄자까지 준비해서 한가인의 키 재기에 나섰다. 정확하게 줄자의 수평까지 맞춰서 키를 측정했고, 결국 168.7㎝의 결과가 나왔다.
이때 한가인은 “신발까지 벗었다”라며 “맨발이다”라고 강조했다. 그러면서 한가인은 “주변에서 저한테 계속 170㎝ 넘는데 거짓말 하는 거 아니냐고 한다”라고 억울해하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
한편 한가인은 배우 연정훈과 지난 2005년 결혼했다. 이후 지난 2016년 첫딸을, 2019년 아들을 각각 얻었다.
지금이 매수기회? 부자들 ‘이것’ 1000억 넘게 쓸어담았다…2배 레버리지까지 줍줍
min3654@heraldcorp.com