공장서 기념식 개최…포드 관계자 방문 전 세계 27개 공장 Q1 인증 확보

[헤럴드경제=권제인 기자] 자동차 열에너지 관리 설루션 기업 한온시스템이 미국 오하이오주 캐리 공장에서 포드 자동차의 최고 품질 인증인 ‘Q1 인증’ 획득을 기념하는 행사를 개최했다고 8일 밝혔다.

한온시스템은 올해 초 캐리 공장이 포드 Q1 인증을 획득한 데 이어 이번 기념식을 통해 성과를 공유했다. 이번 인증으로 한온시스템은 전 세계 주요 생산 거점 가운데 총 27개 공장에서 포드 Q1 인증을 보유하게 됐다. 이에 따라 아시아·태평양, 유럽, 미주, 중국 등 글로벌 생산 네트워크 전반에 걸쳐 세계적 수준의 품질 관리 체계와 제조 경쟁력을 확보했다.

포드의 Q1 인증은 품질과 납기, 제조 역량, 고객 만족도 등 다양한 평가 항목에서 우수한 성과를 달성한 협력사 생산공장에만 부여되는 최고 등급 인증이다. 포드의 엄격한 품질 기준과 운영 체계를 충족한 핵심 공급업체에게 수여된다.

인증을 유지하기 위해서는 품질 성과와 제조 역량, 보증, 납기 등 핵심 지표에서 종합 점수 85점 이상을 지속적으로 확보해야 한다. 또한 운영 시스템과 환경 기준 등 다양한 평가 항목도 충족해야 한다.

Q1 인증을 획득한 협력사는 향후 포드의 신규 프로젝트 및 비즈니스 입찰 과정에서 우선 공급업체로 참여할 수 있는 기회를 얻는 등 장기적인 협력 관계 구축에 유리한 위치를 확보하게 된다.

브라이언 트루도 한온시스템 미주지역 비즈니스그룹 총괄 부사장은 “자동차 산업에서 포드 Q1 인증은 품질 우수성과 제조 경쟁력, 고객 만족을 상징하는 의미 있는 성과”라며 “고객의 요구 수준을 충족하기 위해 노력한 캐리 공장 임직원들의 헌신이 있었기에 가능했다”고 말했다.

성호석 캐리 공장장은 “캐리 공장은 포드를 지속 성장의 핵심 파트너로 소중히 여긴다”며 “Q1 인증 깃발에 담긴 의미를 자부심으로 삼고 앞으로도 최고의 품질과 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 개선 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, 지난 2017년 가동을 시작한 캐리 공장은 자동차용 HVAC(공조) 어셈블리를 주력 생산하고 있으며, 북미 시장 공급을 담당하는 한온시스템의 핵심 생산 거점 역할을 수행하고 있다.