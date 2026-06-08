중동 수출 인증 기간 절반으로 단축 “중동 시장 공략 본격화”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS일렉트릭 전력시험기술원(PT&T)이 아랍에미리트(UAE) 두바이 전력청(DEWA) 공인 시험소 자격을 획득했다고 8일 밝혔다.

두바이 전력청은 UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등 걸프협력회의(GCC) 6개국 전력 시장에서 사업 모델과 기술 규격, 시스템 기준 전반의 표준을 주도하는 기관이다. 이번 자격 획득으로 LS일렉트릭은 중동 수출에 필수적인 전력기기 인증 절차를 자사 청주사업장 내 PT&T에서 직접 수행할 수 있게 됐다.

국내 유일 민간 기업 전력 시험소인 LS일렉트릭 PT&T는 1999년 설립돼 미국 UL, 영국 ASTA, 독일 VDE 등 글로벌 핵심 규격 인증을 확보해왔다. 지난 2023년에는 용량을 4000MVA급으로 증설해 세계 6위권 전력기기 시험소로 도약했다.

중동 시장은 전력기기 입찰 참여 과정에서 안전성과 성능을 입증하는 종합 시험 성적서(Full Type Test)와 지정 시험기관 인증을 요구하는 등 인증 수준이 높은 시장으로 알려져 있다.

LS일렉트릭은 중동 수출 제품 인증 절차를 자체 수행함으로써, 외부 기관을 거칠 필요 없이 인증 소요 기간을 절반가량 단축할 수 있게 됐다. 또 제품 개발부터 현지 시장 대응까지 시간과 비용을 획기적으로 줄이게 됐다.

나아가 LS일렉트릭은 파트너십 구축 등 현지 영업망을 확대하고 지역 맞춤형 마케팅을 통해 중동 시장 공략에 본격화한다는 계획이다.

LS일렉트릭 관계자는 “세계적 수준의 PT&T 시험 역량이 중동 현지에서도 공식적으로 입증된 쾌거”라며 “글로벌 시장에서 인정받고 있는 압도적 기술력과 철저한 현지화 전략을 바탕으로 대규모 중동 전력 인프라 사업 수주전에서 승기를 잡겠다”고 말했다.