권역모자의료센터, 15주 차 조산 위기 대응 건강한 여아 자연분만 성공…모자 모두 건강 확인

[헤럴드경제=김광우 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원은 의료진이 반복된 난임과 쌍둥이 조산 위기를 겪은 산모의 임신을 안정적으로 관리해 건강한 출산을 끌어냈다고 8일 밝혔다.

결혼 9년 만에 어렵게 임신에 성공한 산모는 임신 초기 쌍둥이 중 첫째 태아를 먼저 떠나보냈다. 그러나 의료진의 집중 치료와 고위험 임신 관리 끝에 둘째를 임신 37주에 만삭 자연분만으로 출산했다.

쌍둥이의 태명은 ‘티키타카’였다. 세상에 나와 서로 잘 지내기를 바라는 부모의 소망을 담았다. 하지만 임신 15주 무렵 예상치 못한 위기가 찾아왔다. 물풍선 터지듯 액체가 갑자기 터지는 느낌이 들었다.

쌍둥이 엄마들과의 정보 교류를 활발히 하며 건강한 출산을 위한 공부를 해 왔던 산모는, 양수가 이르게 터진 것 같은 느낌에 집 근처 산부인과를 바로 찾았다. 응급상황을 인지한 병원은 빠르게 서울성모병원 권역모자의료센터로 산모를 이송했다. 서울성모병원의 검사 결과 자궁경부가 열려 있었고, 결국 첫째 태아는 자연 조산으로 떠나보냈다.

의료진은 남아 있는 태아를 지키기 위해 산모의 감염 여부와 전신 상태를 면밀히 평가한 뒤, 첫째분만 직후 자궁경부봉합술을 시행하고 자궁수축 억제 치료와 항생제 치료 등 집중 관리를 시작했다.

이후 산모는 조산 위험이 큰 상태로 고위험 산모 병동에 입원해 집중 치료와 경과 관찰을 받았다. 의료진은 자궁수축, 감염 징후, 출혈 여부, 태아 상태 등을 확인하며 임신 주수를 최대한 유지하는 데 집중했다.

임신 37주에 자궁경부봉합사를 제거한 직후 자궁경부 개대(자궁문이 열림)와 양수 누출 소견이 관찰되어 다시 입원 조치했다. 의료진은 산모의 연령(30대 후반)과 임상 상황을 고려하며 산모와 태아 상태를 관찰한 끝에 5월 19일 새벽에 건강한 여아의 자연분만 출산을 성공적으로 이끌었다.

이번 출산은 조기 양막 파열과 자궁경부 개대, 쌍둥이 중 한 태아의 조산이라는 복합적인 위기 속에서도 남은 태아의 임신을 만삭까지 유지했다는 점에서 의미가 크다.

산모는 특히 고위험 산모 병동 의료진의 세심한 돌봄은 큰 힘이 되었다고 말했다. 산모는 “힘든 상황에서도 의사, 간호사 선생님들이 늘 세심하게 살펴주어 정서적으로도 큰 위로가 됐다”며 “긴 시간을 버틸 수 있었던 건 의료진 덕분이라 생각하여 감사드리고, 같은 상황에서 어려움을 겪고 있을 고위험 산모들도 희망을 잃지 않았으면 좋겠다”고 전했다.

주치의인 서울성모병원 권역모자의료센터 산모태아부센터장 고현선 산부인과 교수는 “무엇보다 긴 시간 동안 힘든 과정을 견뎌낸 산모와 아기, 그리고 가족에게 감사와 축하의 마음을 전한다”며 “앞으로도 서울성모병원 권역모자의료센터는 고위험 산모와 신생아를 위한 전문 진료 체계를 바탕으로 안전한 출산 환경을 조성하도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편 서울성모병원 권역모자의료센터는 수도권 고위험 모자 진료를 선도하는 중추 의료기관으로서 역할을 수행하고 있다. 권역모자의료센터는 고위험 산모와 중증 신생아를 대상으로 임신·출산·산후관리부터 신생아 집중치료까지 전 과정을 책임지는 국가 지정 의료체계다.