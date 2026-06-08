6월 8일부터 19일까지 참가자 선착순 모집... 장애인과 비장애인이 함께 팀 이뤄 참여하는 생활체육 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 오는 7월 5일 중랑문화체육관 2층 대체육관에서 ‘제2회 중랑구청장배 어울림 보치아대회’를 개최한다.

이번 대회는 장애인과 비장애인이 함께 팀을 이뤄 참가하는 어울림 생활체육 행사로, 스포츠를 통해 서로 소통하고 화합하는 기회를 마련하고자 추진된다. 지난해 첫 대회에 이어 두 번째로 개최되는 이번 대회는 장애인 생활체육 참여를 확대하고 장애에 대한 이해와 공감을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

참가 신청은 6월 8일부터 19일까지 선착순으로 진행된다. 모집 규모는 총 16개 팀이며, 참가 대상은 중랑구에 거주하거나 활동하는 장애인 및 보호자 등으로 구성된 팀이다. 선수 3명 가운데 비장애인 선수 1명을 포함할 수 있으며, 참가 선수 전원을 장애인으로 구성하는 것도 가능하다. 다만 대한장애인체육회에 등록된 전문선수는 참가할 수 없다.

신청을 희망하는 팀은 중랑구장애인체육회 홈페이지에서 신청서를 내려받아 전자우편 또는 방문을 통해 접수하면 된다.

보치아는 표적구에 가장 가까이 공을 던져 점수를 겨루는 경기로, 장애인과 비장애인이 함께 즐길 수 있는 대표적인 생활체육 종목이다. 이번 대회는 어울림부 3인조 단체전으로 진행된다.

경기는 예선 조별리그를 거쳐 순위별 토너먼트 방식으로 운영되며, 대한장애인보치아연맹 경기 규정에 따라 진행된다. 경기 시간은 4엔드 기준 엔드당 제한시간 6분으로 운영되며 세부 경기 방식은 현장 상황에 따라 일부 조정될 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 대회를 통해 장애인과 비장애인이 자연스럽게 어울리는 생활체육 문화를 확산하고, 누구나 함께 참여할 수 있는 통합형 체육 환경 조성에 힘쓸 계획”이라고 말했다.