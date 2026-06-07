[헤럴드경제=김보영 기자] 일부 더불어민주당 의원들 가운데서 7일 “투표용지가 문제된 지역만 재선거하자”는 주장이 나왔다. 장동혁 국민의힘 대표의 “전국적으로 재선거를 치러야 한다”는 입장에 절충안을 제시한 것이다.

최민희 민주당 의원은 이날 페이스북을 통해 “장 대표의 전면 재선거 주장은 비상식”이라면서 “투표용지가 문제된 지역만 재선거하자”고 밝혔다.

박선원 민주당 의원도 같은 날 페이스북에서 “투표용지로 문제가 된 지역은 재선거 해야 한다”고 주장했다. 그는 “사전투표를 해서 2~3일 전에 투표용지가 얼마나 더 필요할지 예상이 가능했음에도 불구하고 투표용지를 부족하게 공급한 중앙선거관리위원회는 책임지고 재선거를 보장해야 한다”고 지적했다.

민주당 내에서 공개적으로 재선거 필요성을 언급한 것은 6·3 지방선거 이후 처음이다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이번 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 당시 전국 1만4288개 투표소 가운데 50곳에서 투표용지 부족 문제가 발생했다. 지역별로는 서울 33곳(송파구 14곳 포함), 부산 3곳, 대구 4곳, 인천 6곳, 울산 2곳, 경남 2곳이다.

앞서 장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 페이스북에 “이제 ‘재선거’는 더 이상 피할 수 없는 문제가 되었다”고 했다. 장 대표는 “서울만의 문제도 아니다. 선관위가 자백한 것만 50개 투표소”라며 “전국적이고 총체적인 문제”라고 썼다.

이같은 주장에 민주당은 당 차원의 재선거 논의에는 선을 그었다. 민주당 강준현 수석대변인은 이날 기자간담회에서 “(재선거에 대해) 공식적으로 논의한 바는 없다”며 “(장 대표의) 정치적 입지가 사면초가 상황에 있다 보니 여러 강력한 말을 하는 것 같다”고 말했다.