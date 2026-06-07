[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 민형배 전남광주통합특별시장 당선인 인수위원회인 ‘전남광주대전환기획위원회’는 7일 상견례 겸 첫 회의를 개최했다.

민 당선인은 이날 전남 나주시 빛가람복합문화체육센터에서 열린 회의에서 “통합특별시는 이재명 정부의 5극 3특 국가균형발전 전략을 선도할 지역 주도 성장 모델이 돼야 한다”며 “모든 권한과 책임이 시민에게 있다는 원칙 아래 새로운 특별시를 설계해 달라”고 강조했다.

정은승 인수위원장은 “반도체 산업 현장에서 쌓아온 혁신과 도전의 경험을 바탕으로 전남·광주가 대한민국 최고 경쟁력을 갖춘 특별시로 도약하도록 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.

대전환기획위는 시민주권·산업경제·과학기술·도시공간·문화관광·보건복지 등 6개 전문위원회와 기획위원회를 포함, 모두 7개 분과 총 20명의 전문가로 구성해 내달 20일까지 활동한다.

통합특별시 출범 초기 시정 운영 방향과 핵심 공약 실행계획 등을 마련할 예정이다. 출범식은 오는 8일 오전 10시 같은 장소에서 열린다.