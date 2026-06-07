[헤럴드경제 = 김상수 기자] 시진핑 중국 국가주석이 8∼9일 북한을 국빈 방문한다. 김정은 국무위원장과 정상회담을 열면서 두 정상의 논의 결과에 전 세계 관심이 쏠린다. 시 주석의 방북은 2019년 이후 7년 만이다. 두 정상의 대면회동은 이번이 7번째이다.

이번 정상회담을 통해 북중 관계의 현 위치를 재점검하고 미국에 맞선 북중러 중심의 국제질서 재편 시도 등 향후 협력 방향을 조율할 것으로 관측된다.

우선 두 정상은 정상회담에서 북중 동맹의 전략적 복원 및 미국에 대응하는 북중러 연대 심화 방안 등을 논의할 것으로 보인다.

시 주석은 앞서 베이징에서 열린 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에서도 다극화 세계질서 구축과 국제관계 민주화를 강조하는 등 미국 중심 국제질서에 대한 견제 의지를 보였다.

북한 역시 중러와 함께 미국 등 서방 제재 압박에 반대하는 입장인 만큼 새롭게 협력 의지를 강조할 것으로 전망된다.

다극화 세계질서 구축, 일방주의 반대, 국가 주권 수호 등의 표현이 포함될 수도 있다. 올해는 북중 우호조약 체결 65주년이기도 하다. 이 조약은 한 국가가 무력 침공을 당하면 다른 국가가 바로 참전하도록 하는 자동 군사개입 조항이 담겨 있다.

북한도 중국과의 협력이 절실하다. 러시아와의 협력을 통해 안보 후원자를 확보한 데 이어 중국과의 관계 복원을 통해 경제적 공간 등을 넓히려 할 것으로 전망된다.

한반도 정세도 주요 의제이다. 김 위원장은 남측과의 대화를 일절 거부하는 ‘적대적 두 국가론’을 중국 측에 설명하고, 고도화한 핵무기 보유의 당위성을 설득하는 데 주력할 것으로 보인다. 시 주석의 방북 일정 발표를 하루 앞두고 북한 매체를 통해 김 위원장의 ‘새 핵시설’ 방문을 보도한 것도 핵 능력을 과시하려는 의도로 풀이된다. 중국이 북한의 핵정책에 어느 선까지 동의할지가 관건이다.

북미 대화 재개 가능성도 주목된다. 이 역시도 중국과의 전략적 공조 속에 응대 및 수위 조절 등에 나설것으로 전망된다. 경제 분야에서는 북중 교역 확대, 접경지역 개발 협력 등이 주목된다. 특히, 두만강 하류 수로를 이용한 출해 문제가 있다. 중국은 지린성 훈춘에서 동해로 연결되는 안정적인 해상 통로 확보를 추진해 왔다.

북한 역시 나선경제특구 개발과 물류 인프라 확충을 중시하는 것으로 알려졌다. 이와 관련한 협력 방안이 논의될 가능성이 거론된다

북한이 관심을 가진 것으로 알려진 중국인의 북한 관광 확대와 교역 정상화 방안도 논의될 가능성이 있