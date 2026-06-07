3월부터 중기부 외 타 기관 사업으로 확대 운영 지방정부 사업 신청은 최대 20배 증가

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 ‘소상공인 정책 알림톡 서비스’를 통해 정책 신청이 증가했다고 7일 밝혔다.

중기부는 그동안 소상공인24와 기업마당 등 온라인 플랫폼을 통해 정책 정보를 제공해 왔지만, 실제 현장에서는 “지원사업이 있는지 몰랐다”라는 소상공인들의 목소리가 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 1인 자영업자와 영세 사업자는 생업으로 인해 공고를 수시로 확인하기 어려워 정책 사각지대가 발생한다는 지적이 있었다. 이에 정부는 보유 데이터를 활용해 지원 대상자에게 필요한 정보를 먼저 전달하는 맞춤형 정책 안내 체계를 강화했다.

중기부는 152만명의 소상공인 데이터를 활용해 카카오톡이나 문자 알림에 동의한 81만명을 대상으로 정책 대상자를 선별하고 선제적으로 안내하는 ‘소상공인 정책 알림톡 서비스’를 마련했다.

기존에는 중기부 지원사업에만 알림 서비스를 제공했지만, 올해 3월부터 지난달까지지 중앙부처와 지방정부 사업으로 대상을 확대해 시범 운영했다.

지난 3월 20~40대 여성 소상공인 21만3000명을 대상으로 고용노동부의 ‘출산 급여 지원사업’ 안내 알림톡을 발송한 결과, 발송 직후 사업 신청 건수가 기존 대비 1.3배 증가했다. 이 가운데 상대적으로 정보 검색에 시간적 여유가 부족한 1인 사업자의 신청은 1.7배 늘었다.

이 외에도 중기부는 별도의 소상공인 데이터베이스가 없어 맞춤형 홍보가 어려운 지방 정부의 소상공인 출산 지원 사업, 화재보험료 지원 사업 등 총 5개 사업에 대해서도 소재지, 거주지, 업종, 연령, 성별 등 자격요건에 따라 대상을 선별해 6만7000건 규모의 맞춤형 안내를 실시했다.

지방정부 5개 사업의 성과를 분석한 결과, 알림톡 발송 전과 비교했을 때 사업 신청이 4∼20배 이상 증가하는 등 중앙부처 사업보다 홍보 효과가 크게 나타났다. 또한, 전체 사업 신청자 가운데 알림톡 수신자의 신청·접수 비중은 약 31.1%로 나타나 정책 알림톡이 사업 참여 확대에 실질적으로 기여한 것으로 분석됐다.

중기부는 이번 성과를 바탕으로 하반기에도 소상공인이 필요한 지원사업 정보를 보다 쉽고 편리하게 접할 수 있도록 정책 안내 서비스를 지속할 계획이다. 아울러 타 부처 및 지방정부와 협력을 강화할 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 “소상공인 지원사업에 정책 알림톡 서비스가 효과적인 홍보 수단이라는 점이 확인됐다”며 “그간 중기부가 축적한 소상공인 데이터를 바탕으로 대상별·상황별 특성을 정교하게 반영한 맞춤형 정보 제공을 확대해 나가겠다”라고 말했다.

향후 정책 알림톡 서비스가 확대되면 소상공인의 정책 접근성이 좋아지고 지원사업 참여율도 한층 개선될 것으로 예상된다. 정부는 축적된 데이터를 활용해 수요자별 맞춤형 정책 안내를 강화함으로써 정책 집행의 효율성과 현장 체감도를 높여나간다는 계획이다.