페이스북서 “당대표가 철저하게 반성해야”

[헤럴드경제=문이림 기자] 이재명 대통령의 최측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 정청래 더불어민주당 대표를 강하게 비판했다.

김 전 부원장은 6일 자신의 페이스북에 글을 올려 민주당이 지방선거 승리를 자평할 상황이 아니라고 주장했다.

그는 “이번 지방선거가 전국적인 민주당의 승리이며 서울의 패배는 아프다는 식의 당 대표의 인식은 나태하고 만연하며 민심과 너무나 차이가 크다”고 지적했다.

그러면서 “12 대 4라는 전체 숫자에 취해 승리를 자축할 때가 아니다. 최대 승부처였던 서울시장 탈환 실패를 비롯해 우리가 반드시 지켰어야 할 요충지들을 내어준 이번 결과를 냉정하게 분석하고 대처해야 한다”고 말했다.

김 전 부원장은 지방선거 평가위원회 설치과 백서 발간에 대해서도 비판의 목소리를 냈다. 선거 결과에 대한 평가를 ‘백서’ 뒤로 숨거나 시스템의 문제로 돌릴 일이 아니라는 게 그의 주장이다.

또 “전략 실패와 부재의 무거운 책임은 마땅히 당 대표를 비롯해 지도부가 온몸으로 통감하고 짊어져야 한다”며 “철저하게 반성하고 처절하게 쇄신해야 한다”고 강조했다.

앞서 김 전 부원장은 6·3 재·보궐선거에서 공천을 받지 못했다. 민주당은 대장동 개발 민간업자로부터 금품을 수수한 혐의로 대법원 판단을 앞둔 상황이 선거에 부담이 될 수 있다고 판단했다.

정 대표는 이날 페이스북에 “가끔 심호흡하며 하늘을 본다”는 짧은 글과 함께 ‘나는 잠시 머문 바람’이라는 제목의 노래를 공유했다.