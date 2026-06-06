6시간 30분 피의자 조사 우방국에 계엄 정당성 설명 지시 의혹 尹 “구체적 지시 없었다”…혐의 부인 취지 진술

[헤럴드경제=문이림 기자] 12·3 비상계엄의 정당성을 미국 등 우방국에 전달하도록 지시한 의혹을 받는 윤석열 전 대통령이 6일 권창영 2차 종합특별검사팀에 출석해 조사를 받았다. 윤 전 대통령이 특검팀에 피의자 신분으로 소환된 것은 지난 2월 특검 출범 이후 처음이다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 오후 4시 30분까지 약 6시간 30분 동안 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 조사했다. 조사 종료 후 윤 전 대통령은 법무부 호송차를 타고 서울구치소로 향했다.

특검팀은 윤 전 대통령이 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 직후 대통령실 국가안보실과 외교부에 미국 등 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하라고 지시했는지 조사한 것으로 알려졌다.

국가안보실은 계엄 선포 다음날 국가정보원에 계엄 배경을 우방국에 설명하라고 요청했고, 윤 전 대통령의 메시지를 전달한 것으로 조사됐다.

특검팀은 국정원 1차장 산하 해외 담당 부서가 조태용 전 국가정보원장의 지시에 따라 해당 내용을 영문으로 번역했고 미국 중앙정보국(CIA) 책임자에 이를 설명한 것으로 파악했다.

해당 메시지에는 ‘이번 조치는 자유민주주의 수호를 위한 것이다’, ‘윤석열 대통령은 종북좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다’ 등이 담긴 것으로 알려졌다.

특검팀은 이날 조사에서 윤 전 대통령이 계엄 정당화 메시지를 작성하고 지시한 경위를 조사한 것으로 전해졌다.

윤 전 대통령은 국가안보실 등에 계엄 정당화 메시지 전달을 지시한 사실이 없다며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.

윤 전 대통령 측 변호인은 연합뉴스와 통화에서 “(윤 전 대통령이) 안보실과 외교부에 세세하게 지시한 것이 없고 사후적으로 보고 받으신 것도 없다”며 “원론적으로 ‘공보를 잘 하라’는 취지의 말을 했을 뿐”이라고 말했다.

앞서 특검팀은 윤 전 대통령의 출석 장면을 언론에 공개하겠다고 밝혔으나 윤 전 대통령 측이 반발하면서 비공개 소환으로 방침을 변경했다. 이에 따라 조사실 출석 장면과 구치소 복귀 모습 모두 공개되지 않았다.