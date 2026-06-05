[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대 동문들이 학교 발전기금 1억3000만원을 전달했다.

5일 영남대에 따르면 지난달 29일 경기도 여주 솔모로CC에서 열린 ‘제23회 영남대 총장배 골프대회’에서 재경총동창회를 비롯한 동문들이 총 1억3000만원의 학교 발전기금을 기탁했다.

이날 행사에는 재경총동창회와 총동창회 등 동문들을 비롯해 영남대 구성원들이 함께 총 36개팀, 144명이 샷건 방식(동시 티오프)으로 참여해 대학과 동문 간 교류와 화합의 시간을 가졌다.

특히 이날 발전기금 기탁에는 동문들의 꾸준한 모교 사랑이 고스란히 담겼다.

(주)마상소프트 강삼석 대표(경제 86학번)가 1억원을 기탁했으며 손제홍 동문(경영 81)이 1500만원, 재경총동창회 김재완 회장(전기 76)과 권순대 부회장(무역 82)이 각각 500만원, 진용균 동문(경제 91)이 300만원, 이원호 동문(건축 85)이 200만원을 기탁했다.

최외출 영남대 총장은 “동문들이 모아준 소중한 발전기금은 대학의 발전을 넘어 인류사회 번영에 공헌하는 인재 양성을 위해 사용하겠다”고 말했다.