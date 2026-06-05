부산시 누리집, ‘Visit Busan’ 플랫폼 접속 폭염대응, 병원·약국 위치, 도시철도 안내 등

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 오는 12~13일 개최하는 ‘BTS 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연을 앞두고, 관련 행정정보와 관광 콘텐츠를 제공하는 온라인 종합 정보망을 운영한다고 5일 밝혔다. 정보망은 부산시 공식 누리집과 부산관광공사 ‘비짓부산(Visit Busan)’ 플랫폼을 통해 맞춤형 정보를 제공한다. 이용자는 두 누리집 중 어디로 접속하든 다른 정보망으로 전환해 안내를 받을 수 있다.

시 공식 누리집에서는 부산아시아드주경기장에서 열리는 공연 정보와 함께 ▷다중인파 행동요령 ▷응급 병원·약국 위치 안내 ▷폭염 대응 수칙 등 내용을 확인할 수 있다. 또 ▷방문객이 찾아오는 길과 인근 도시철도 노선의 운영시간 연장과 증편배차 정보 ▷주요 교통거점의 주차장 위치 사전 안내 ▷물품보관소 위치나 분실물 습득 정보 안내 등 행정 서비스도 제공한다.

정보망 전체에 ‘관광불편 신고센터’ 항목을 공통 배치해 위법·부당행위, 바가지요금, 불친절 등 불편 사항을 접수·처리하고, 주 공연장을 포함한 주요 관문과 인파 밀집지역에 QR코드가 포함된 배너를 설치해 관광객들이 모바일 기기로 통합 정보망에 접속할 수 있도록 온오프라인 채널을 활용한다.

이와 함께 시는 BTS 팬들과 관광객들이 부산 전역을 몰입감 있게 즐길 수 있도록 도시 전체를 하나의 복합 문화관광 공간으로 확장하는 ‘도시 전역 축제화’ 프로젝트를 추진하고 있다. 대표 관광포털 비짓부산(visitbusan.net)을 통해 추천 여행코스와 테마별 맞춤형 이벤트 정보, 관광 및 미식 관련 디지털 리플릿 내려받기 서비스를 이용할 수 있다.

시 관계자는 “이번 ‘BTS 월드투어 아리랑 IN 부산’ 공연은 전 세계의 이목이 부산으로 집중되는 기념비적 공연 행사가 될 것”이라며 “방문하는 모든 국내외 관람객들이 손쉽게 접근할 수 있는 온라인 통합 정보망을 마련해 ‘다시 찾고 싶은 안전하고 즐거운 관광도시 부산’의 위상을 전 세계에 각인시키겠다”고 말했다.