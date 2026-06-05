[헤럴드경제=함영훈 기자] 인구 감소를 막기 위한 노력이 범정부 차원에서 진행되는 가운데, 강원특별자치도는 ‘애국자’ 임산부들과 태아의 건강을 위해 친환경농산물을 무료 지원한다고 5일 밝혔다.

올해엔 도내 임산부와 산모(작년이후 출산) 6491명을 대상으로 1인당 24만 원(자부담 4만 8000원) 상당의 친환경농산물 꾸러미를 준다.

임산부의 건강 증진을 물론 친환경 농산물의 소비 촉진에도 도움이 될 것으로 기대된다.

당초 지원 규모는 4400명이었으나, 국비를 추가 확보하면서 2091명이 늘어난 총 6491명으로 확대됐다.

총사업비는 15억 5800만원으로, 국비 40%, 도비 12%, 시군비 28%, 자부담 20%로 구성된다.

지원 대상은 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모와 현재 임신 중인 임부이며, 오는 6월 17일부터 6월 30일까지 온라인 통합몰(에코이몰) 등을 통해 신청할 수 있다.

지원 품목은 유기농·무농약 농산물과 유기가공식품 등으로, 임산부가 원하는 품목을 직접 선택해 주문하는 방식으로 운영된다.

1회 주문 금액은 4만원 이상 10만원 이하이며, 신선 농산물 비중을 50% 이상으로 구성해 공급할 계획이다.

도는 안정적인 공급을 위해 도내 친환경농산물 생산·유통업체를 대상으로 공개 모집을 실시해 공급업체 2곳(춘천지역먹거리통합지원센터, 원주생명농업)을 선정했다.

오는 17일부터 30일까지 신청을 접수하고, 7월 1일부터 7월 16일까지 자격 검증 및 대상자 선정 절차를 거친 뒤 본격적으로 배송을 시작할 예정이다.

박형철 강원특별자치도 농정국장은 “임산부 친환경농산물 지원사업은 임산부와 영유아의 건강을 지키는 동시에 환경 보전과 지역경제 활성화 등 사회적 가치를 실현하는 정책”이라며 “앞으로도 안전한 먹거리 제공과 농가 소득 안정을 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.