동호인 최고수들 운집, 7일 부터 예선전

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강릉이 5일부터 세계 탁구의 중심지가 되었다. 강원특별자치도와 강릉시가 심혈을 기울여 준비한 ‘XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회’가 이날 개막한 것이다.

이 대회는 전 세계 탁구 동호인들의 꿈의 무대이자 역대 최대 규모의 생활체육 탁구 축제이다. 이번 대회는 만 40세 이상의 전 세계 탁구 동호인 고수들이 참여해 연령별 세부 종목에서 치열한 경합을 벌이게 된다.

대회 개막후 연습경기 기간을 두는 것은 생활체육축제 다운 모습이다. 5일과 6일은 참가자 등록, 연습경기가 이어진다. 지정된 장소에서 연습 경기를 통한 훈련 및 적응을 하는 것이다.

7일과 8일은 대회 본 경기인 남녀 단식 및 남녀 혼합복식 예선 라운드가 일제히 치러질 예정이다.

최상보 체육과장은 “오늘 전 세계 참가자 등록을 시작으로 대회의 막이 올랐다”면서 “안전하고 원활한 대회가 될 수 있도록 현장지원과 안전 관리에 최선을 다하고 있으며, 국민 여러분의 많은 관심과 관람을 부탁드린다”고 말했다.