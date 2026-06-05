IPTV 3사 중 유일…6~30일 B tv·모바일 B tv서 시청 가능 기후변화·생물다양성·환경정의 등 장·단편 71편 무료 제공

[헤럴드경제=박혜림 기자] SK브로드밴드가 서울국제환경영화제 주요 작품을 B tv에서 무료로 선보인다.

SK브로드밴드는 오는 6일부터 30일까지 B tv와 모바일 B tv에서 제23회 서울국제환경영화제 주요 상영작으로 구성한 ‘B tv 특집관’을 운영한다고 5일 밝혔다.

서울국제환경영화제는 환경 문제를 영화로 다루는 국내 대표 환경 영화제다. SK브로드밴드는 IPTV 3사 가운데 유일하게 6년 연속 영화제를 후원하고 있다. 올해도 영화제 주요 상영작을 B tv 고객에게 무료로 제공한다.

이번 특집관에서는 국내외 장편과 단편을 포함해 총 71편을 볼 수 있다. 기후변화, 생물다양성, 환경정의, 자원순환 등 다양한 주제를 담은 작품들로 구성됐다.

대표 장편으로는 조시 세이비 감독의 ‘9/11: 그라운드 제로를 되찾다’가 포함됐다. 이 작품은 9·11 테러 이후 그라운드 제로의 미래를 둘러싼 갈등 속에서 뉴욕 시민들이 스스로 해답을 찾아가는 과정을 담았다.

코사이 세키네 감독의 ‘더스트 투 더스트’도 상영된다. 케냐 의류 폐기물 매립지에서 파리 런웨이까지 이어지는 여정을 통해 지속가능한 패션의 가능성을 조명한 작품이다.

단편 중에는 디나 므웬데·율리아 다르 감독의 ‘그레이스’가 소개된다. 기후변화로 어려움을 겪는 케냐 농촌 가족의 이야기를 13세 소녀 그레이스의 시선으로 담아낸 영화다.

전체 상영작은 서울국제환경영화제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박참솔 SK브로드밴드 플랫폼 담당은 “6년 연속 서울국제환경영화제를 후원하며 고객들이 환경 문제를 영화로 쉽고 가깝게 접할 수 있도록 노력해 왔다”며 “영화 전편이 무료로 제공되는 ‘B tv 특집관’을 통해 더 많은 고객이 지구와 환경에 대한 이야기를 만나는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 SK브로드밴드는 데이터센터에 하이브리드 냉방기를 도입하고 기존 셋톱박스 대비 80% 이상 탄소를 줄인 ‘스마트3’ 셋톱박스를 선보이는 등 친환경 경영을 위해 노력하고 있다. 지난 해에는 창립 28주년을 맞아 걷기 운동과 환경정화를 결합한 ‘플로깅(plogging)’ 봉사 활동을 진행하기도 했다.