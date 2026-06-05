성과·관리 체계 공개…국제 기준·이중 중대성 평가 도입

[헤럴드경제=정찬수 기자] 에이피알이 창사 이래 최초로 ‘2025 지속가능경영보고서(사진)’를 발간하며 본격적인 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 체제 구축에 나섰다고 5일 밝혔다.

보고서는 지난해 ESG 전반의 추진 성과와 관리 체계를 담았다. 에이피알은 기업 활동이 환경·사회에 미치는 영향과 외부 환경이 기업 재무에 미치는 영향을 동시에 분석하는 이중 중대성 평가를 기반으로 핵심 이슈를 도출했다.

객관성과 신뢰성을 확보하기 위해 글로벌 보고 이니셔티브(GRI Standards 2021) 기준에 따라 작성됐다. 지속가능성 회계기준위원회(SASB) 표준과 UN 지속가능발전목표(UN SDGs) 등 글로벌 공시 지표도 반영했다.

주요 내용으로는 글로벌 핵심 인재 확보와 임직원 역량 개발 등 인재경영 전략, 친환경 패키징 확대 등 환경 관련 활동, 장애인 표준사업장 운영과 지역사회 기부 활동 등 사회공헌이 포함됐다. 지배구조 부문에서는 독립적인 컴플라이언스 조직을 중심으로 한 준법·윤리경영 체계 고도화 내용을 담았다. 에이피알은 지난해 3월 부패방지경영시스템 국제표준인 ISO 37001 인증을 획득했다.

보고서는 에이피알 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 오는 12일에는 영문판을 공개할 예정이다.

에이피알 관계자는 “책임 있는 경영 활동과 투명한 정보 공개를 바탕으로 지속가능한 글로벌 기업으로 성장할 것”이라고 전했다.