국립공원공단, ‘기후행동 청년 봉사단’ 1000명 모집…5일부터 신청 받아

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 기후위기 대응과 국립공원 내 탄소중립 실천 문화 확산을 위해 2030 세대를 중심으로 ‘기후행동 청년 봉사단’ 참여자를 5일부터 모집한다고 밝혔다.

20세부터 39세 청년이라면 누구나 신청할 수 있으며, 모집 인원은 전국 4개 권역(동부, 서부, 중부, 북부)별로 각 250명씩 총 1000명이다.

접수는 5일부터 6월 21일까지 17일간 진행되며, 국립공원공단 누리집을 통해 지원서를 작성해서 신청하면 된다.

선발된 ‘기후행동 청년 봉사단’은 올해 7월부터 12월까지 월 1회 이상 국립공원의 가치를 알리고 탄소 배출을 줄이기 위한 온오프라인 활동을 수행한다.

온라인에서는 국립공원 내 에너지 절감을 위한 아이디어 제안과 기후행동 관련 홍보물을 제작하는 활동을, 오프라인에서는 국립공원 나무심기 활동, 탐방객 대상 탄소중립 캠페인, 환경정화 등 활동에 참여하게 된다.

활동에 참여한 모든 봉사자에게는 자원봉사 시간이 부여되며, 우수 홍보물을 제작하거나 일정 횟수 이상 활동한 봉사자에게는 국립공원 대표인형(반달이) 등 기념품을 증정하고 우수 참여자로 선정된 봉사자에게는 별도의 포상금도 지급할 계획이다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “사회관계망서비스(SNS) 소통에 능숙하고 행동 변화에 유연한 청년 세대의 참여가 국립공원의 미래를 지키는 강력한 동력이 될 것”이라며 “청년들의 기후 위기 대응 행동이 국립공원을 넘어 우리 사회 전반의 탄소중립 실천 문화로 확산하기를 기대한다”고 밝혔다.