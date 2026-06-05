구윤철 주재 경제관계장관회의서 신속 추진방안 발표 전남도·장성군 출자 절차 간소화…3959억 사업 속도 생산유발효과 8000억·고용유발효과 3000명 기대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 전남 장성에 조성되는 대규모 AI 데이터센터 사업의 추진 속도를 높이기 위해 지방재정 투자심사 절차를 간소화한다. 전남도와 장성군의 출자 절차를 신속 처리해 2028년 3월 예정된 데이터센터 운영에 차질이 없도록 지원하겠다는 취지다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 5일 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의를 주재하고 이 같은 내용이 담긴 ‘지역활성화 투자펀드 7호 프로젝트 신속 추진 방안’을 발표했다.

이번 사업은 전남 장성군 광주연구개발특구 첨단3지구에 첨단 데이터센터를 건설·운영하는 프로젝트다. 총사업비는 3959억원 규모로 자본금 1000억원과 대출금 2959억원으로 구성된다. 전라남도와 장성군은 각각 48억원, 32억원 등 총 80억원을 출자할 예정이다.

데이터센터는 수전용량 26MW(IT Load 16.7MW) 규모로 조성된다. 클라우드 서비스 사업자 등에 시설을 임대하고 전력·항온항습 등 부대 서비스를 제공한다. 전라남도와 장성군, 민간이 2023년부터 추진해온 핵심 사업으로 향후 수전용량을 60MW까지 확대해 AI 전진기지로 육성할 계획이다.

사업은 이미 착공에 들어간 상태다. 지역활성화 투자펀드 모펀드 운용사인 한국성장금융투자운용이 지난해 11월 투자 대상으로 선정한 뒤 PF(프로젝트파이낸싱) 대출 약정을 거쳐 올해 2월 착공했다. 지난 4월 말 기준 공정률은 9.21%다.

정부는 오는 2028년 3월 데이터센터 운영 개시를 위해 전남도와 장성군의 출자 예산 확보가 필요하다고 판단했다. 전남도와 장성군은 주주협약과 대출약정 등에 따라 내년 2월 초까지 프로젝트 추진을 위해 설립된 특수목적법인(SPC)에 총 80억원을 출자해야 한다.

이에 정부는 프로젝트에 ‘면제 트랙(Track)’을 적용해 지방정부 출자를 위한 사전 절차인 지방재정 투자심사를 신속 처리할 방침이다. 경제관계장관회의 의결 이후 전문기관 검토를 거쳐 행정안전부가 협의면제를 결정·통보하는 방식이다.

정부는 이번 사업이 AI 핵심 인프라의 적기 구축과 지역 산업의 AI 전환을 지원하고 첨단기업 유치 기반을 마련하는 효과를 낼 것으로 기대하고 있다. 또한 데이터센터의 수도권 집중을 완화하는 동시에 약 8000억원 규모의 생산유발효과와 3000명 수준의 고용유발효과를 창출할 것으로 전망했다.

한편 지역활성화 투자펀드는 정부가 2024년 도입한 지역투자 정책으로, 정부가 조성한 모펀드를 마중물로 민간투자를 유치해 지역 프로젝트에 투자하는 방식이다. 기업 투자 중심의 일반 정책펀드와 달리 프로젝트 파이낸싱(PF)을 활용해 대규모 지역개발 사업을 지원한다. 현재까지 총사업비 약 3조6000억원 규모의 8개 프로젝트가 선정됐다.