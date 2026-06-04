우상호, 김진태 꺾고 중원 승리 견인 與 충청권 4개 광역단체장 과반 득표

우상호 강원지사 당선인을 앞세운 더불어민주당이 4년 만에 강원과 충청권을 탈환했다. 6·3 지방선거 최대 격전지 중 하나인 중원에서 여당인 민주당이 승기를 잡으면서 이재명 정부의 국정동력을 확보할 수 있게 됐다는 평가다.

특히 장동혁 국민의힘 대표의 고향이기도 한 충남지사 선거를 이기면서 국민의힘이 내세운 정부심판론보다 민주당의 ‘내란심판론’이 유효했다는 평가가 나온다.

4일 중앙선거관리위원회의 개표 현황에 따르면 우 당선인은 총투표수 85만8270표 중 43만7583표(51.81%)를 득표해 40만6950표(48.18%)를 얻은 김진태 국민의힘 후보를 꺾었다. 우 당선인은 개표 윤곽이 드러난 이날 오전 오전 4시께 “강원도민이 제게 보내는 참된 목소리라 생각한다. 자만하지 말고 끝까지 강원도를 위해 열심히 뛰어달라는 주문”이라며 “강원도와 약속했던 것들을 실천해 ‘도민들이 참 잘 선택했다’는 이야기를 들을 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

충청권에서도 민주당 후보들은 현직 국민의힘 단체장들을 상대로 모두 과반 득표하며 승리를 거뒀다. 득표율 53.48%를 얻은 허태정 대전시장 당선인은 민선 5·6기 대구 유성구청장을 거쳐 민선 7기 대전광역시장을 역임했다. 지난 2022년 지선에서 이장우 대전시장에게 패배했으나 리벤지 매치에 성공했다.

문재인 정부 청와대 대변인과 정청래 민주당 지도부 대변인을 지낸 박수현 충남지사 당선인은 52.53%를 득표해 47.46%를 얻은 김태흠 국민의힘 후보를 따돌렸다. 충남은 국민의힘이 이번 지선에서 극적 반전을 도모하던 곳이다. 보령이 지역구인 장동혁 대표는 공식 선거운동 기간 충남과 대전 등지에서 16개 일정을 소화하며 집중공략했다.

신용한 충북지사 당선인은 54.57%를 득표해 김영환 국민의힘 후보를 앞섰다. 조상호 세종시장 당선인은 61.03%를 득표해 36.01% 득표한 최민호 국민의힘 후보를 따돌렸다. 주소현 기자