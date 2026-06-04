민주당 우세 전망 뒤집고 경남지사 수성

정치 기반 창원서 3만표 격차 벌려 역전

박완수 국민의힘 경남도지사 당선인이 4일 오전 경남 창원시 성산구 상남동에 마련된 선거사무소에서 당선 소감을 말하고 있다. [연합]
박완수 국민의힘 경남도지사 당선인이 4일 오전 경남 창원시 성산구 상남동에 마련된 선거사무소에서 당선 소감을 말하고 있다. [연합]

박완수 국민의힘 경남지사 당선인이 ‘더불어민주당의 근소 우세’라는 출구조사 예상을 뒤엎고 재선에 성공했다. 국민의힘이 부산시장에 이어 울산시장까지 민주당에 내줬지만, 박 당선인이 경남을 지켜내면서 당 안팎에서는 ‘PK(부산·울산·경남) 전멸’ 위기를 막아냈다는 평가가 나온다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 박완수 국민의힘 경남지사 당선인은 이날 오전 9시 20분쯤 51.40%의 득표율을 기록하며 당선을 확정 지었다. 선거 초반까지만 해도 각종 여론조사에서 박 당선인이 김경수 더불어민주당 후보에 밀리면서 보수진영 지지자 사이에서도 “어렵다”는 분위기가 강했다. 전날 지상파 3사 출구조사에서도 박 당선인은 45.7%, 김 후보는 53.4%로 관측됐다.

지난 대선 이후 1년 만에 치러지는 선거라는 점과 김 후보가 전직 경남지사라는 점도 민주당 우세 전망에 힘을 실었다.

특히 개표가 진행되는 동안 국민의힘이 부산시장과 울산시장 선거에서 잇따라 패배하면서 당 안팎에서는 PK 광역단체장 전석을 민주당에 내줄 수 있다는 위기감도 커졌다.

박 당선인이 신승을 거두면서 당내에서는 보수의 위기를 구했다는 평가가 나온다. 국민의힘 관계자는 “박 당선인의 경우 도민들 평가가 좋았던 만큼, 해볼 만하다고 봤다”며 “PK 분위기를 바꿔놓은 셈”이라고 말했다.

재선 의원 출신인 박 당선인은 1994년 경남 합천군수로 선출직에 발을 들인 뒤 통합 이전 창원시장 두 차례, 초대 통합 창원시장을 역임하며 이름을 알렸다. 이후 인천국제공항사장을 거쳐 지난 2022년 경남지사에 당선됐다.

실제로 박 당선인은 김해·양산·거제에서는 김 후보에게 밀렸지만, 정치적 기반인 창원에서만 약 3만 표 가까운 격차를 벌리며 승부를 뒤집었다. 창원시·김해시·양산시·진주시·거제시 등 경남 5대 도시에는 전체 유권자 277만5000여 명의 약 76%가 거주하는데, 이 가운데 최대 도시인 창원에서 압도적인 우위를 점한 것이 승리의 결정적 요인으로 분석된다. 전체 18개 시·군 가운데 박 당선인이 승리한 지역은 15곳으로 집계됐다. 서상혁 기자


hyuk@heraldcorp.com