[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 대기업 신입사원이 사내 익명 게시판에 20년 차 선배를 조롱하는 댓글을 남겼다가 신상이 공개돼는 일이 발생했다. 결국 해당 직원은 게시판에 실명으로 사과문을 올린 것으로 알려졌다.

3일 직장인 커뮤니티와 업계에 따르면 최근 한 온라인 커뮤니티에 대기업 메모리 부문 신입사원이 20년 차 선배 직원에게 비아냥거리는 댓글을 달았다가 신상이 특정됐다는 내용의 글이 올라왔다.

사건의 발단은 파운드리 사업부 소속의 한 수석급 선배 직원이 사내 게시판에 올린 장문의 글이었다. 해당 수석은 회사의 현재 상황을 분석하고 향후 발전 방향을 함께 고민하자는 취지로 의견을 개진했다. 그러나 이 글에 익명의 직원 A씨가 “징징대지 말고 퇴사해라”라는 조롱성 댓글을 남기면서 논란이 시작됐다.

댓글을 본 사내 임직원들이 A씨가 과거 커뮤니티에 남긴 흔적들을 추적하기 시작하면서 신상이 순식간에 특정됐다.

추적에 나섰던 한 직원은 “A씨가 과거에 남긴 글들의 내역을 보니 버스노선 신청 요청 글이 있었고, 이를 통해 신상이 파악됐다”며 “조사 결과 올해 입사한 ‘26번 사번’ 메모리 부문 직원이었다”고 밝혔다. 이 직원은 “가운데가 ‘*’표 처리된 실명도 있었다”며 “댓글을 올린 지 1시간 만에 모두 밝혀졌다”고 덧붙였다.

온라인상에도 A씨의 사내 메신저 아이디와 전화번호, 나이, 출신 지역, 학력, 석사 논문 제목, 개인 SNS 계정은 물론 대학 시절 소속 연구실 홈페이지 주소까지 급속도로 공유됐다.

올 초 메모리 부서에 입사한 A씨는 수습 기간을 거쳤으나 아직 실무에는 투입되기 전인 것으로 알려졌다. 거센 비판에 직면한 A씨는 결국 사내 게시판에 실명으로 사과문을 남겼고 인사팀에 호출돼 면담을 받은 것으로 전해졌다.