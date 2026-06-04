농진청, 연소재 활용 후속 연구 착수…유효 성분 회수 추진 100만t 연료화 땐 온실가스 50만t 감축·유연탄 506억원 대체 효과

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 가축분뇨 고체연료의 발전 연료 활용 연구에 이어 연소 후 남는 부산물을 비료 원료로 재활용하기 위한 후속 연구에 착수했다.

농촌진흥청은 지난 4월부터 가축분뇨 고체연료 연소 뒤 발생하는 연소재를 비료 원료로 활용하기 위한 연구를 추진하고 있다고 4일 밝혔다.

가축분뇨는 원료 특성상 발열량과 품질 변동 폭이 커 안정적인 연료 활용이 쉽지 않았다. 이에 농진청 국립축산과학원은 저장기간과 농산부산물 혼합비율에 따른 연료 특성을 분석해 품질 관리 기준 마련 연구를 진행해 왔다.

연구 결과 축사 내에서 약 3개월 저장한 소 분뇨는 연료화 공정에 적합한 상태를 유지하는 것으로 나타났다. 농산부산물 혼합비율도 최대 40%까지 적용 가능한 것으로 확인됐다.

이 같은 연구 결과는 농산부산물 등 보조원료 혼합 허용과 혼합 여부에 따른 발열량 기준 차등 적용 등 관련 제도 개선에도 반영됐다.

국립축산과학원은 2024년부터 2025년까지 발전사와 협력해 총 635t 규모의 가축분뇨 고체연료 시범 연소를 추진했다. 이를 통해 실제 발전 연료로서의 활용 가능성과 연소 안정성 등을 점검했다.

농진청은 이런 연구 성과를 바탕으로 올해 4월부터 연소재 처리 부담을 줄이고 연소재에 포함된 인(P) 등 유효 성분을 회수해 비료 원료로 활용하기 위한 후속 연구를 진행하고 있다.

이번 연구에서는 연소재 특성 분석과 유효 성분 회수 기술 개발, 비료화 및 작물 적용성 평가 등을 중점적으로 수행할 예정이다.

국립축산과학원은 현재 퇴비로 처리되는 가축분뇨 100만t을 고체연료로 전환할 경우 연간 약 50만t의 온실가스를 줄이고 506억원 규모의 유연탄 대체 효과를 거둘 수 있을 것으로 분석했다.

장길원 국립축산과학원 스마트축산환경과장은 “가축분뇨를 단순 처리 대상이 아닌 에너지 자원으로 활용할 가능성을 확인했다”며 “고체연료 활용 확대와 축산 분야 탄소중립 실현을 위한 연구를 지속해 나가겠다”고 말했다.