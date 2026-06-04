“‘이재명 정부 출범 1년’ 국정 동력 확보…오중기·김부겸 석패에 마음 먹먹”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 4일 6·3 지방선거 결과와 관련해 “전국적으로 민주당에 큰 승리를 안겨 준 국민 여러분께 깊이 감사드린다”면서도 “다만 서울을 탈환하지 못해 아프다”고 했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 기자회견에서 “민주당은 일 잘하는 이재명 정부와 일 잘하는 지방정부가 적극 뒷받침해 대한민국 국가 정상화를 이루고, 고루 잘 사는 진짜 지방 주도 성장 시대를 열겠다”며 이같이 말했다.

그는 이번 선거의 의미에 대해 “이재명 정부 출범 후 1년 만에 치러진 전국 선거”라고 짚으며, “이재명 정부와 손발을 맞춰 일을 잘하는 지방 일꾼을 뽑아 주실 것을 간곡히 부탁드렸는데, 그 부탁을 들어 주신 국민 여러분께 다시 한번 깊이 감사드린다”고 고개를 숙였다.

정 대표는 험지에서 고군분투한 낙선자들을 향해서는 애틋한 위로를 건넸다. 그는 “혼신을 다했지만 아쉽게 패한 후보자들께 위로의 마음을 전한다”며 “특히 죽을힘을 다했던 오중기 경북지사 후보께 정말 감사하고 미안하다”고 털어놨다. 이어 “(오 후보와) 통화했는데 그래도 30%가 넘었다며 웃고 있는 오 후보 말을 들으면서 너무 먹먹했다”며 “김부겸 대구시장 후보도 정말 마지막까지 모든 것을 다 바쳐 선거 운동에 임하셨는데 너무 안타깝게 석패하셔서 진심으로 마음이 아프다”고 했다.

한편 기자회견에 동석한 조승래 사무총장은 여당이 막판 총력을 기울였으나 패배한 서울시장 선거 결과에 대한 당 차원의 데이터 분석을 내놓았다. 조 사무총장은 “자체적으로 추적 조사를 했을 때 엄살 부리려고 접전이라고 얘기했던 것이 아니다”라며 “마지막 자체 조사로는 거의 동률에 가까웠다”고 설명했다.

조 총장은 서울의 패인에 대해 “후보 영향도, 지명도, 인지도 측면에서 그런 상황도 있을 수 있고, 서울시 인구 구성의 문제도 있다”며 “여러 가지 다양한 측면을 봤을 때 이 선거는 갈수록 접전 양상이 될 수밖에 없다고 분석했다”고 덧붙였다.