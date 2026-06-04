한 번의 로그인으로 중기부 및 유관기관 이용 가능 향후 데이터 연계·AI 서비스 도입

[헤럴드경제=부애리 기자] 앞으로 중소벤처기업부와 유관기관이 운영하는 주요 정책 서비스를 하나의 계정으로 이용할 수 있다.

중기부는 5일 오전 9시부터 ‘중소벤처24 통합회원 서비스’를 운영한다고 4일 밝혔다. 그동안 중소기업과 소상공인은 정책자금, 창업, 연구개발(R&D), 수출, 소상공인 지원사업 등을 이용하기 위해 기관별 홈페이지마다 별도 계정을 만들어 로그인해야 했다. 앞으로는 한 번의 로그인으로 여러 정책 시스템을 이용할 수 있게 된다.

이번 서비스는 중기부를 비롯해 산하 공공기관에 분산돼 있던 지원사업 정보를 하나의 창구에서 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다. 기업과 소상공인은 기관별 회원가입과 로그인 절차를 반복하지 않아도 돼 행정 부담이 줄어들 것으로 기대된다. 중기부는 향후 데이터 연계를 확대해 정책 신청부터 사후관리까지 원스톱 서비스를 구현할 계획이다.

중기부는 우선 통합회원 서비스를 시범 운영한다. 서비스 이용자들이 새로운 서비스를 안정적으로 이용할 수 있도록 기존 중소벤처24와 신규 서비스를 일정 기간 병행 운영한다. 이를 통해 현장 의견을 반영해 서비스 품질을 지속해서 개선해 나갈 계획이다.

이용자가 자주 찾는 증명서 발급 및 지원사업 정보에 대한 검색 기능과 사용자 환경(UI·UX)을 지속해서 개선하고, 기업 맞춤형 서비스 기반도 단계적으로 마련한다.

향후 중기부는 이번 통합회원 체계를 기반으로 정책 및 지원사업 데이터를 연계하고, 올해 9월 인공지능 기반 지원사업 추천 서비스를 시범 도입하는 등 이용자 중심으로 발전시켜 나갈 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 통합회원 서비스는 중소기업과 소상공인이 다양한 중소기업 정책을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 하는 첫 단계”라며, “그동안 분산되어 있던 정책 서비스를 차근차근 연결하고 정책 접근성을 개선해 기업 성장에 실질적으로 도움이 되는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”라고 말했다.