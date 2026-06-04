[헤럴드경제=장연주 기자] 사상 초유의 투표용지 부족 사태가 벌어진 가운데, 정의당이 노태악 중앙선거관리위원장의 사퇴를 요구하고 나섰다.

정의당은 3일 성명을 통해 “서울 14곳 선거구에서 투표용지가 부족해 투표 마감 시간이 오후 10시까지 연장됐다”며 “민주주의의 근간을 파괴하는 사태가 벌어졌다”고 지적했다.

정의당은 이어 “중앙선거관리위원회는 선거의 공정성을 제대로 세우기는커녕 부정선거 음모론자에게 최악의 빌미를 제공했다”며 “노태악 선관위원장은 사퇴하라”고 요구했다.

그러면서 정의당은 “초유의 사태에 노 위원장은 여태 아무런 입장도 내지 않고 있고, 허철훈 선관위 사무총장만 자기 책임이라며 대국민 사과를 했다”며 “노 위원장은 당장 나타나 국민 앞에 경위를 밝히고 사과하라”고 질타했다.

특히 정의당은 “이번 사태는 해프닝에 그칠 수 없는 너무나 어처구니 없는 초보적 실수로 발생한 사태”라며 “사무총장의 사과로 끝날 일이 아니다. 노 위원장은 즉각 사퇴하고 중선관위는 기존 관행적 행태를 철저히 점검하여 시정하라”고 촉구했다.

이와 함께 정의당은 길게는 4시간 넘게 투표소 앞에서 기다려야 했던 유권자 시민들에게 합리적이고 정당한 보상책도 마련하라고 강조했다.