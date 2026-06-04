타이베이 ‘게이밍 OLED 로드쇼’ 참가 4300만대 게이밍 모니터 시장 공략 39인치 5K2K 게이밍 OLED 선봬 세계 최초 양산 돌입 RGB 스트라이프 OLED 패널도 전시 BFI 기술도 첫 선

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 차세대 게이밍 OLED(유기발광다이오드) 기술 로드맵과 신제품 라인업을 공개하며 글로벌 게이밍 모니터 시장 공략에 속도를 낸다. 고해상도·초고주사율 기술을 앞세워 프리미엄 OLED 시장 주도권을 강화하겠다는 전략이다.

LG디스플레이는 4일 대만 타이베이에서 열린 ‘게이밍 OLED 로드쇼’에서 글로벌 IT 세트업체를 대상으로 차별화된 게이밍 OLED 기술과 미래 로드맵을 공개했다고 밝혔다. 행사에는 LG전자를 비롯해 약 20여개 글로벌 고객사가 참석해 기술을 직접 확인하고 협력 방안을 논의했다.

현장에서는 최상위 게이밍 OLED 제품군이 전시됐다. LG디스플레이는 39인치 5K2K 게이밍 OLED를 통해 21대9 초광폭 화면비와 1500R 곡률을 결합한 몰입형 게이밍 환경을 선보였다. 39인치 21대9 OLED 패널을 양산하는 업체는 현재 LG디스플레이가 유일하다. 향후 45인치 제품에도 독자 기술인 ‘프라이머리 RGB 탠덤’을 적용한 21대9 패널을 선보일 계획이다.

이달 세계 최초로 양산에 돌입한 RGB 스트라이프 OLED 패널도 공개됐다. RGB 스트라이프 구조는 텍스트 선명도와 색 재현력을 높여 게임은 물론 문서 작업에서도 뛰어난 화질을 제공하는 것이 특징이다.

LG디스플레이는 이번 행사에서 BFI(Black Frame Insertion) 기술도 처음 공개했다. 영상 프레임 사이에 짧은 검은 화면을 삽입해 잔상을 줄이는 기술로, 상대적으로 낮은 주사율에서도 고주사율에 가까운 선명한 화면을 구현할 수 있다. 회사는 이를 통해 고성능 그래픽카드 없이도 e스포츠나 FPS 게임에서 체감 성능을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

차세대 게이밍 OLED 기술인 ‘DFR 2.0(Dynamic Frequency & Resolution)’ 로드맵도 제시했다. DFR은 콘텐츠에 따라 고해상도와 고주사율 모드를 자유롭게 전환하는 기술이다. 차세대 버전에서는 UHD 240Hz와 FHD 960Hz, QHD 540Hz와 HD 1000Hz 간 전환이 가능해 OLED 패널 최초의 1000Hz 주사율 구현을 목표로 한다.

이와 함께 LG디스플레이는 e스포츠 전용 시장을 겨냥한 24.5인치 게이밍 OLED 패널도 처음 공개했다. FHD 해상도와 540Hz 주사율을 지원하는 제품으로, 프로게이머들이 선호하는 화면 크기를 반영했다. 이에 따라 LG디스플레이의 게이밍 OLED 라인업은 24.5인치부터 45인치까지 확대돼 업계 최대 규모를 갖추게 됐다.

중국 경쟁사가 최근 모니터용OLED 시장에 진출하기도 했다. 장준혁 대형상품기획담당은 “게이밍OLED에 대한 고객사의 눈높이가 아주 높은데 양산 규모나 성능면에서 어느 정도 수준에 도달했을지 미지수”라며 “OLED 모니터는 각 브랜드의 최상위 제품이기 때문에 고화질, 주사율, 응답속도에 대한 고객 눈높이를 만족하지 못한다면 결국 기술 경쟁에서 자연히 밀려날 것”이라고 말했다.

그러면서 “GPU(그래픽처리장치)가 빠르게 발전하면서 모니터 콘텐츠도 빠르게 진화하고 있다”며 “시장에서 즉시 활용 가능한 기술뿐 아니라 미래 제품 로드맵까지 고객사에 선제적으로 제시해 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

LG디스플레이는 2022년 게이밍 OLED 시장에 진출한 이후 주요 글로벌 모니터 제조사를 고객사로 확보하며 빠르게 시장 입지를 확대해왔다. 시장조사업체들은 AI PC 확산과 고성능 그래픽카드 보급에 힘입어 프리미엄 게이밍 모니터 수요가 지속 증가할 것으로 전망하고 있다.

LG디스플레이는 올해 대형 OLED 패널 출하량 가운데 모니터용 패널 비중을 기존 10% 초반에서 20% 수준까지 확대한다는 계획이다.